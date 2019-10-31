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50-річна Дженніфер Еністон показала розкішну фігуру у зйомці для глянцю і натякнула про нові стосунки

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.10.2019 - 19:29
50-річна Дженніфер Еністон показала розкішну фігуру у зйомці для глянцю і натякнула про нові стосунки
Дженніфер Еністон (фото: marieclaire.com.au)

Актриса прикрасила обкладинку австралійського Marie Claire

Дженніфер Еністон – одна з найпопулярніших актрис в світі, готується здивувати новою роллю. Вона представляє драматичний серіал "Ранкове шоу". Актриса зіграє Алексу Леві – відбулася зірку знаменитого ранкового шоу, чия кар'єра перевертається, коли її партнера звільняють за звинувачення на сексуальному ґрунті. Раптово Леві, якій виповнюється 50, розуміє, що її власна робота також висить на волосині. Роль, що дивно перегукується з життям самої Еністон, так зацікавила її, що разом з Різ Уізерспун вона виступить виконавчим продюсером нового проекту.

50-річна Дженніфер Еністон показала розкішну фігуру у зйомці для глянцю і натякнула про нові стосункиЕністон для Marie Claire Австралія (фото: marieclaire.com.au)

Також в цьому році актрисі виповнилося 50 років, вона розставила всі крапки над і в особистому житті, а ще недавно приєдналася до популярної соцмережі Instagram... Приводів для інтерв'ю більш ніж достатньо, тому редактора Marie Claire Австралія не стали зволікати, запросивши її стати героїнею нової обкладинки.

Першим ділом знаменитість розповіла про нову роботу – вона вважає великою удачею знятися в цьому проекті. "Мені так пощастило стати частиною цього! Це немов неймовірної краси дорогоцінний камінь, який тільки міг мені дістатися".

50-річна Дженніфер Еністон показала розкішну фігуру у зйомці для глянцю і натякнула про нові стосункиАктриса виглядає просто чудово (фото: marieclaire.com.au)

Що стосується її особистого життя, вона була не так багатослівна, натякнувши, що не хотіла б поширюватися на цю тему. Тим не менш, відповідь вона дала неоднозначну. "Може бути, я не зустрічаюся ні з ким, а, може бути, і зустрічаю, – сказала вона, загадково посміхаючись. – Я скажу, що вважаю любов прекрасної річчю і завжди буду в неї вірити".

50-річна Дженніфер Еністон показала розкішну фігуру у зйомці для глянцю і натякнула про нові стосунки

Дженніфер приміряла стильні вбрання (фото: marieclaire.com.au)

Для зйомки актрисі підібрали масу стильних образів. На обкладинці вона блищить в білому платті з глибоким декольте, розшитому паєтками, а завершують образ великі сережки, витягнуті волосся і непомітний макіяж. Також вона приміряла розкішне червоне плаття і чорне боді, які повною мірою показали її струнку фігуру.

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