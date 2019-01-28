49-річна Дженніфер Еністон вперше стане мамою

Знаменита актриса вирішила удочерити дитину

Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая так и не родила ребенка ни в одном из своих браков и не раз подозревалась в бесплодии, приняла решение стать матерью и удочерить малышку из Мексики. Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на источник в окружении знаменитости.

По словам инсайдера, 49-летняя актриса помогала в двух мексиканских приютах и просто-таки влюбилась в одну из девочек.

Издание передает, что Энистон уже начала процесс усыновления 13-месячной малышки.

"Джен очень хотела взять одного ребенка, и она хотела этого со своим бывшим мужем Джастином Теру. Однако он все время находил отговорки, почему для этого все время был неподходящий момент", – рассказал источник.

Фото: (instagram.com/jenniferanworld)

О девочке известно, что она имеет темно-карие глаза, темные волосы и длинные ресницы.

"Джен рассказывает друзьям, что сразу же почувствовала связь с этой девочкой", - утверждает инсайдер.

Напомним, Дженнифер Энистон рассказала о своей следующей роли.

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