49-річна Дженніфер Еністон вперше стане мамою

Знаменита актриса вирішила удочерити дитину
Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая так и не родила ребенка ни в одном из своих браков и не раз подозревалась в бесплодии, приняла решение стать матерью и удочерить малышку из Мексики. Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на источник в окружении знаменитости.
По словам инсайдера, 49-летняя актриса помогала в двух мексиканских приютах и просто-таки влюбилась в одну из девочек.
Издание передает, что Энистон уже начала процесс усыновления 13-месячной малышки.
"Джен очень хотела взять одного ребенка, и она хотела этого со своим бывшим мужем Джастином Теру. Однако он все время находил отговорки, почему для этого все время был неподходящий момент", – рассказал источник.
Фото: (instagram.com/jenniferanworld)
О девочке известно, что она имеет темно-карие глаза, темные волосы и длинные ресницы.
"Джен рассказывает друзьям, что сразу же почувствовала связь с этой девочкой", - утверждает инсайдер.
Напомним, Дженнифер Энистон рассказала о своей следующей роли.
Мы также писали о том, что Сандра Буллок рассказала о воспитании двух приемных детей.
Еще одна голливудская актриса сделала признание о своих детях, она утверждает, что они умнее ее.