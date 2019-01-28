49-річна Дженніфер Еністон вперше стане мамою

Фото: Дженніфер Еністон (Getty Images)

Знаменита актриса вирішила удочерити дитину

Знаменита голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка так і не народила дитину ні в одному зі своїх шлюбів і яку не раз підозрювали в безплідді, прийняла рішення стати матір'ю і удочерити дівчинку з Мексики. Про це повідомляє видання New Idea з посиланням на джерело в оточенні знаменитості.

За словами інсайдера, 49-річна актриса допомагала в двох мексиканських притулках і просто-таки закохалася в одну з дівчаток.

Видання повідомляє, що Еністон вже почала процес усиновлення 13-місячної дівчинки.

"Джен дуже хотіла взяти одну дитину, і вона хотіла цього зі своїм колишнім чоловіком Джастіном Теру. Проте він весь час знаходив відмовки, чому для цього весь час був невідповідний момент", – розповіло джерело.

Фото: (instagram.com/jenniferanworld)

Про дівчинку відомо, що вона має темно-карі очі, темне волосся і довгі вії.

"Джен розповідає друзям, що відразу ж відчула зв'язок з цією дівчинкою", - стверджує інсайдер.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон розповіла про свою наступну роль.

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