47-річна Камерон Діас принципово відмовилася від послуг няні: названа причина

Камерон Діас (фото: instagram.com/camerondiaz)

Камерон Діас точно не буде зніматися в кіно найближчим часом

Камерон Діас з головою пішла в материнство! Нагадаємо, що на початку 2020 року, 3 січня щаслива актриса офіційно оголосила про народження первістка. В 47 років голлівудська кінодіва вперше стала мамою. Батьком дитини є її чоловік — гітарист та бек-вокаліст групи Good Charlotte, 40-річний Бенджі Медден (пара офіційно розписалася 5 січня 2015 року). Батьки відразу ж розкрили ім'я новонародженої дівчинки — Реддікс Медден!

До речі, актриса заздалегідь попередила шанувальників і ЗМІ, що найближчим часом не буде постити фото дочки і розповідати про які-небудь подробиці. Єдине, що потрібно знати шанувальникам, що дівчинка "дійсно дуже мила".

Проте, як би того не хотіла Камерон, подробиці про її новий стан все одно спливають у пресі. У коментарі журналу People друг Бенджі Меддена зізнався, що зоряна пара принципово відмовилася від послуг няні!

Так, зірка "Ангелів Чарлі" всі п'ять років заміжжя мріяла про дитину. Пара довго планувалася і готувалася. І ось, лише 2020-й подарував їм бажаного первістка. І Камерон настільки цьому рада, що готова відмовитися від усього і проводить з дочкою весь вільний час.

"Кемерон хоче проводити кожну секунду з дитиною", - говорить інсайдер виданню People. Так що подружжя не буде звертатися до няні. А займуться вихованням дочки самостійно.

Також друг сім'ї пояснив, як Діас і Меддену весь цей час вдавалося приховувати "цікаве положення" сім'ї.

“Їх близькі друзі були надзвичайно лояльні. Тому не дивно, що вони змогли зберігати це в таємниці", - пояснює джерело.

Камерон Діас і Бенджі Медден (скріншот: instagram.com/cosmopolitansi)

Більш того, тепер шанувальникам точно не варто чекати появи своєї улюблениці на ТБ-екранах. Зазначимо, що після шлюбу Кемерон практично перестала зніматися в кіно. Тоді актриса відверто зізналася, що вже порядком втомилася від нескінченних зйомок і напруженої роботи. Вона мріяла кардинально змінити спосіб життя і стати "звичайною дружиною-домогосподаркою і люблячою мамою". Ну що ж, "супер блондинка" домоглася свого. І може з головою піти в нову для себе роль мами.

Тільки ось остаточно піти зі сторінок таблоїдів їй навряд чи вдасться. По-перше, світові ЗМІ чекають фото дитини. По-друге, в мережі з'явилася інформація, що Камерон не народжувала дитину сама, а скористалася послугами сурогатної мами.

На днях видання The Sun опублікувало парочку фото з Діас, зроблених у листопаді 2019 року, коли вона повинна була бути на останніх місяцях вагітності. Однак на фото Камерон виглядає дуже стрункою - в облягаючій водолазці і стягуючих джинсах. І жодних ознак вагітності.

Скріншоти: thesun.co.uk

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