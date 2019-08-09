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40-річна Ані Лорак в золотій сукні викликала фурор в мережі "бомбічною" фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.08.2019 - 15:59
40-річна Ані Лорак в золотій сукні викликала фурор в мережі "бомбічною" фігурою
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак буквально засипали захопленими коментарями

Ані Лорак в буквальному сенсі запаморочила голову своїм фанатам новими фото зі сцени. Зазначимо, що днями сандальная українська виконавиця вступила в Сочі (російський місто на Чорному морі). Пізніше Лорак виступила в Анапі, також курортному місті, розташованому в декількох годинах їзди від Сочі. Концерти відбулися кілька днів тому, але ще досі співачка публікує яскраві фото.

Проте найбільше привернули увагу шанувальників недавні знімки Кароліни, на яких вона позує в розкішній вечірній сукні в підлогу. Облягаючий наряд співачки декорований золотими лелітками, які переливаються на світлі. При цьому сукня оголює одне плече, а також має розріз до середини стегна. Довершують образ золоті босоніжки на масивній платформі.

Важко не відзначити, що Лорак виглядає відмінно. Навіть крізь сукню видно прес 40-річної виконавиці, сукня підкреслює її тонку талію.

“Це було незабутньо! #thebest #анапа #нашвечер", - коротко підписала пару знімків Лорак, супроводивши їх хештегами.

40-річна Ані Лорак в золотій сукні викликала фурор в мережі &quot;бомбічною&quot; фігурою

40-річна Ані Лорак в золотій сукні викликала фурор в мережі &quot;бомбічною&quot; фігурою

Струнка Ані Лорак в золотій сукні (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники виконавиці просто-таки засипали її захопленими коментарями. Багато відзначили, мовляв, "всім би так виглядати в 40 років".

  • “Яка ви шикарна. Кожна риса ідеальна просто, ви любов! З кожної фотографії все більше і більше закохуюся в це шоу, костюми і у вас. Еталон жіночої краси"
  • “Вогненна! Які ж круті образи"
  • “Підніміть мою щелепу з підлоги, будь ласка... Ви шикарні, Кароліна!"
  • “Охренеть яка божественна ! І на ніч такі офігенний фотки виставляти, о Боже"
  • “Богиня! Кожен рух як окремий вид мистецтва, як відірвати очі"
  • "Богічность в кожній деталі, і Ваша хода не є винятком"
  • “Тільки ви вмієте передавати в двох фотографіях все відразу: сексуальність, жіночність, красу, ідеальність слів не підбереш"

40-річна Ані Лорак в золотій сукні викликала фурор в мережі &quot;бомбічною&quot; фігурою

Скріншот коментарів: instagram.com/anilorak

40-річна Ані Лорак в золотій сукні викликала фурор в мережі &quot;бомбічною&quot; фігурою

Струнка Ані Лорак в золотій сукні (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак спантеличила шанувальників різкою зміною зачіски. Фани звернули увагу на зміни в зовнішності співачки.

Також Ані Лорак показала фото зі своїм новим коханим Єгором Глібом, якого співачка перестала приховувати від публіки. Пара позувала в гримерці.

Ані Лорак блиснула пишними грудьми в напівпрозорому платті "Вам точно 40?" Ани Лорак викликала фурор в мережі молодою зовнішністю і стильним луком
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