37-річна Брітні Спірс в панчохах і нижній білизні похвалилася завидною розтяжкою

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні підкреслила, що в принципі віддає перевагу танцям та кардіо-навантаженню

Співачка Брітні Спірс хоч і не балує шанувальників новими альбомами і хітами, але інтерес до неї все одно не падає. Тим більше, що американська виконавиця завжди підігріває його. На жаль, не тільки позитивними новинами. Нагадаємо, що ще на початку року закордонні ЗМІ "сходили з розуму" з приводу новини, що Брітні знаходиться в психіатричній клініці. Співачка пережила важкий стрес, пов'язаний з недугою її батька Джеймса Спірса. Чоловік переніс кілька складних операцій, пов'язаних з хворобами кишечнику і товстої кишки. Після у чоловіка почалися ускладнення. Культова співачка 90-х важко переживала хворобу батька, через що змушена була провести певний час у психіатричній клініці.

Схоже, що на даний момент у Брітні все добре. Співачка регулярно дає про себе знати шанувальників, публікуючи різні поновлення в мережі. Крім того, підписники виконавиці раді, що у неї також все гаразд в особистому житті - Брітні продовжує жити зі своїм коханим, 25-річним фітнес-тренером Семом Асгарі. До речі, чоловік дуже підтримував свою кохану, коли вона перебувала в клініці. І всіляко оберігав її від настирливої преси.

Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні дуже любить показувати шанувальникам не тільки фото з подорожей, а також покрасуватися стильними обновками. Відомо, що Спірс також любителька спорту. Співачка дуже скрупульозно стежить за своєю фігурою. І дуже часто показує фото і відео з тренувань.

Брітні Спірс на заняттях йогою (фото: instagram.com/britneyspears)

Новий знімок присвячений черговому тренуванні Брітні. На цей раз співачка вирішила зайнятися йогою. Звичайно ж, не обійшлося без традиційного фото із залу. На знімку Брітні похвалилася гнучкість, сівши в поперечний шпагат. При цьому на фото співачка позує в дуже пікантному вбранні. На ній - чорні трусики і білий ліфчик, а також високі білосніжні панчохи.

"Я намагався почати займатися йогою, але перші 20 хвилин танцювала... Закінчила тренування розтяжкою, шпагатом і йогою!" - пише співачка.

При цьому Брітні зазначила, що в основному в цьому році вона займалася "теплою його". Також для підтримки гарної форми вона віддає перевагу кардіо навантаженням і танцям.

Спірс на тренуванні (фото: instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям. А також розкрила секрет їх вирішення.