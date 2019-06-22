35-річна Катя Осадча вразила сяючим зовнішнім виглядом без грама макіяжу

Телеведуча показала, як любить проводити ранок
Популярна телеведуча Катя Осадча зачарувала шанувальників ніжним новим фото на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість розповіла - і показала - як любить проводити свій ранок.
На знімку 35-річна Осадча відображена в білому сарафані і з чашкою кави в руках. При цьому промені ранкового сонця дуже гарно падають на її лбличчя, на якому немає на краплі макіяжу. При цьому ведуча захоплює сяючим зовнішнім виглядом. Волосся вона зібрала в хвіст, загадково посміхається і задумливо дивиться вдалину. В цілому фото вийшло дуже ніжне і атмосферне.
За словами Каті, її кращий друг вранці - це кава.
"Найкращий ранковий друг - кава Коли ти сам ретельно обираєш улюбленний сорт, а кавомашина меле і варить за ідеальним рецептом - капучіно, лате чи міцна чорна. Люблю такі літні ранки, а яка ваша улюблена кава?" - поділилася вона.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фолловери розповідають, яку вони люблять каву, а також захоплюються природною красою Осадчої в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві.
А до цього Катя Осадча без макіяжу поділилася грандіозними планами на літо. Телеведуча показала парочку фото з синочком Ванею.
Також раніше Катя Осадча умилила прогулянкою на батьківщині чоловіка. Катя Осадча побувала в Івано-Франківську, де відвідала найбільш знакові місця для Юрія Горбунова. Осадча також пояснила, чому вони важливі.