35-річна Катя Осадча вразила сяючим зовнішнім виглядом без грама макіяжу

Популярна телеведуча Катя Осадча зачарувала шанувальників ніжним новим фото на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість розповіла - і показала - як любить проводити свій ранок.

На знімку 35-річна Осадча відображена в білому сарафані і з чашкою кави в руках. При цьому промені ранкового сонця дуже гарно падають на її лбличчя, на якому немає на краплі макіяжу. При цьому ведуча захоплює сяючим зовнішнім виглядом. Волосся вона зібрала в хвіст, загадково посміхається і задумливо дивиться вдалину. В цілому фото вийшло дуже ніжне і атмосферне.

За словами Каті, її кращий друг вранці - це кава.

"Найкращий ранковий друг - кава Коли ти сам ретельно обираєш улюбленний сорт, а кавомашина меле і варить за ідеальним рецептом - капучіно, лате чи міцна чорна. Люблю такі літні ранки, а яка ваша улюблена кава?" - поділилася вона.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери розповідають, яку вони люблять каву, а також захоплюються природною красою Осадчої в коментарях.

Теж обожнюю раніше прокинутися сісти на терасі з чашкою кави, ідеальне ранок

Ну Яка красуня!!! Природна.... Дивлюся і захоплююся.... А який талант!!! Перевтілення!!!! Якби не инстаграмм не впізнати!!!!

Аж віє ранковою свіжістю і ароматом кави

Королева ранкової кави - Катерина Осадча!!! Дивлюсь і захоплююсь Світськім життям!!!

Ти найкраща!

Ви дуже гарні!)))

Природна краса ))) Катя ви прекрасні)

Капучіно)))І теж подумаю про такий машині))))))Доброго дня Вам Катерина

Вічно молода і свіжа

Дуже красиво! Ви просто молодчинка, милуюся вами!!!

КАТРУСЯ ВИ така красива без макіяжу,Дай БОЖЕ Вам сімейного щастя

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві.

А до цього Катя Осадча без макіяжу поділилася грандіозними планами на літо. Телеведуча показала парочку фото з синочком Ванею.

Також раніше Катя Осадча умилила прогулянкою на батьківщині чоловіка. Катя Осадча побувала в Івано-Франківську, де відвідала найбільш знакові місця для Юрія Горбунова. Осадча також пояснила, чому вони важливі.