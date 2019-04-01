Мої 33: MONATIK склав сам собі вірш і зустрів день народження у Варшаві (відео)

Діма Монатік святкує сьогодні, 1 квітня, свій день народження – мегапопулярному українському співакові виповнилося 33 роки. При цьому стало відомо, що навіть під час свого свята Монатік не відпочиває. Так, співак вирушив до Варшави, де в одному з клубів відбувся його концерт.

При цьому на своїй instagram-сторінці Монатік опубликова коротке відео по прибуттю до Варшави, в якому зачитав швидко придуманий вірш про свої насичені робочі будні.

"Я так люблю такой Ритм, когда все успеваешь едва... Вот "последняя" рифма в мои 32...!" – каже виконавець.

Відео: instagram.com/monatik_official

Звичайно ж, фани і підписники Монатіка не пройшли мимо, залишивши сотні привітань:

"З днем народження, дорослий, але який не дорослішає! Кавабанга, бро!!!"

"З днем народження, Діма! Пишаємося і любимо"

"Зашивай наші душі, давай нам ударних, сяй нам так яскраво, щоб викликали пожежників"

"Діма, дорогий!!!! З Днем народження! Успіхів тобі у всіх напрямках! Все тільки починається!"

"Як не крути тобі 33, нові рими ще попереду. З днем народження"

"Ох, який же Ви крутий"

"З днем народження, людина-енергія, людина-легенда! Сяйте з кожним днем все яскравіше і яскравіше!"

"А яке сьогодні свято? Вітаємо талановитого MONATIK з Днем народження! Бажаємо нестримної енергії, шалених емоцій і творчих перемог", - вітає проект Голос країни, членом журі якого є співак.

Діма Монатік (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

У мережі відвідувачі недавнього виступу MONATIK у Варшаві також поспішили опублікувати фото.

"Дякую за крутий концерт і незабутні емоції! З Днем народження, Діма!" – пише користувач під ніком sunivanna.

Фото: instagram.com/sunivanna

"#ТОЙ #ХТО #КРУЖЛЯЄ!!! #MONATIK" – пише yanalevchenko.

Фото: instagram.com/yanalevchenko9

Зазначимо, Діма Монатік народився 1 квітня 1986 року в Луцьку. З дитинства захоплювався танцями, напрямком брейк-данс. Власне, особливо популярним Діма став після участі у шоу "Танцюют всі" в 2010 році, а також у першому сезоні X-Фактора.

Цікаво, що до цього Монатік пробував свої сили в проекті "Фабрика зірок 2", однак далі кастингу не пройшов. І все ж Наталя Могилевська (виступала на той момент продюсером шоу) запросила Монатіка у свій балет.

Нагадаємо, раніше MONATIK заговорив про стосунки Кароль і Балана.

Також MONATIK, який рідко балує мережу сімейними фото, показав знімок в компанії синів. Співак та хлопчики зображені у фортепіано.

Раніше Дан Балан і Потап посварилися на очах у глядачів під час вокальних боїв" на шоу "Голос країни 9".