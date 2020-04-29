Вже 20 тижнів: Джіджі Хадід чекає дитину від свого коханого Зейна Маліка

Джіджі Хадід і Зейн Малік (фото: instagram.com/gigihadid)

Знаменита родина чекає поповнення

Джіджі Хадід, яка не так давно відзначила 25-річчя, не втомлюється радувати шанувальників. Насамперед вона нарешті розвіяла всі сумніви щодо того, що у них з Зейном Маліком все відмінно – дівчина опублікувала спільне фото в вечірки, на якому парочка буквально світиться від щастя. І ось ще більш приголомшлива новина – супермодель готується стати мамою.

Така інформація з'явилася у пресі буквально кілька годин тому. Як запевняють джерела, близькі до пари, старша Хадід приблизно на 20-му тижні вагітності і стать малюка поки що невідома. За словами інсайдерів, «пара дуже схвильована». Спочатку Джіджі зберігала таємницю, повідомивши новину тільки родині і близьким друзям, які просто в захваті.

На фото вже помітний животик (фото: instagram.com/gigihadid)

Нагадаємо, Джіджі і Зейн кілька разів сходилися і розходилися. Останній раз вони возз'єдналися взимку минулого року. Самі зірки не давали ніяких публічних висловлювань про своїх відносин. Так що судити про гармонію в парі можна було тільки за рідкісним (але романтичним) фото в сториз 25-річної красуні.

І кадр, зроблений на день народження Джіджі, став офіційним підтвердженням того, що Хадід Малік разом і щасливі у відносинах. Варто відзначити, що на фото модель приміряла джинси з високою посадкою, які лише підтвердили слова інсайдерів. Так, вони підкреслили злегка округлий животик завжди стрункої дівчини.

Джіджі і Зейн (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, останнім часом модель часто згадувала в своїх інтерв'ю, що вона людина сімейна і мріє стати мамою. Так, в лютневому випуску журналу iD вона розповіла, що мріє злегка змінити пріоритети, зробивши наголос на особистому житті, а не на кар'єрі. «Я обожнюю моду... Люди, з якими я працюю, роблять мене такою щасливою, мені так пощастило, що я поруч з ними. Але хто знає? Може, я займуся готуванням на повний робочий день!».

Тим не менше, свою вагітність Джіджі Хадід, як і її хлопець, поки що не підтвердила. Що не дивно: дівчина ніколи не любила виставляти своє особисте життя напоказ, вважаючи за краще публікувати в мережах тільки робочі зйомки.