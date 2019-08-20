"20 років на сцені": Монро вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін

Відео: Макіяж а-ля Мерилін Монро/ Невгамовна Монро 20 років на сцені (YouTube)

Травесті-актриса Монро, яка стала знаменитою завдяки виключно точному попаданню в образ знаменитої голлівудської актриси Мерилін Монро, відзначає в цьому році 20- тирічний ювілей своєї творчої діяльності. В своїх блогах Instagram і YouTube останні публікації акторка присвятила цій події. Але Монро вирішила не просто віддатися спогадам і показати ретро-кадри початку кар'єри, а зробити випуск максимально корисним і відвертим — діва вирішила розсекретити техніку нанесення легендарного макіяжу, з допомогою якого вона перевтілювалася в улюбленицю публіки — Мерлін.

Фото: Монро зразка 2019 і 1999 років (instagram.com/monritta)

"Коли задоволена результатом і з задоволенням ділишся зі всесвіту. Хоча, можливо, всесвіту все одно. Свій (зараз буде гучний вираз) творчий шлях я починала, цю історію Ви теж чули сто разів, з музичної пародії на, мабуть, найбільш відому актрису Мерилін Монро", - так розпочала травесті-діва свою історію про початок шляху.

"Між нами білочками, мені тоді здавалося, що я віддалено її нагадую, але публіка вважала інакше, і Мерилін замовляли частіше, ніж будь-який інший спосіб. В якийсь момент я зрозуміла, що образ мене поглине і знищить, і ми потихеньку почали прощатися", - зізналася актриса.

У відео на YouTube каналі, які виходять регулярно під рубрикою "Балакучий макіяж", Монро постарався відтворити ідеальний, канонічний макіяж а-ля Мерилін, техніку виконання якого вона відшліфувала до досконалості за десятки років на сцені.

"Вас чекає не тільки техніка, косметика, а й десяток архівних фото та спогадів із скриньки тітоньки Монро", - пообіцяла знаменитість шанувальникам.

Звичайно, підписники не змогли не оцінити таку цінну інформацію від улюблениці і зізналися, що після такого перевтілення навіть повірили в реінкарнацію.

Просто шикарний образ!!! Це вау!!! Дуже круто !

Після Ваших фото в образі Монро мимоволі віриш в реінкарнацію. 100%попадання. Ви передали не тільки зовнішню схожість, але і стан душі. Як завжди чудово!

Вау! Відпад! Зараз просто попадання в 10!! Ну красива, дуже!!! Красу нічим не зіпсувати!)))

До тітоньки вам далеченько))) це моя особиста думка)))) Ви - Діва!!!!!

Приголомшливо

Ви - справжня діва, Монріта! Я з самого початку з вами і обожнюю ваші історії! Вже можна з ним фільм знімати!

Шикарна дама

Круто! Дуже красиво! Біжу дивитися відео

Ну чудово ж )

До речі, Монро дуже зворушливо привітала свою подругу з ювілеєм, але вже не творчим, Слава з НеАнгелів відзначала своє 35-річчя і травесті-діва не змогла втриматися від ніжних компліменти на її адресу.

Крім того, яскрава Монро порадувала своїх фанатів соковитими кадрами з Одеського кінофестивалю.

Ще одним подарунком для фоловерів стала справжня літня фотосесія Монро серед соняшників, кадри на свіжому повітрі передали легкий настрій артистки.