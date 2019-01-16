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20 років тому: Потап показав рідкісні кадри початку кар'єри в репі

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2019 - 12:39
20 років тому: Потап показав рідкісні кадри початку кар'єри в репі
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Happy hip hop — так виконавець назвав довгий і плідний період творчості

Потап у своєму Instagram-акаунті опублікував ностальгічне відео, створене на честь двадцятирічної співпраці з виконавцем Ugo.

Олексій Потапенко (Потап) і Юрій Горовий (Ugo) почали свою співпрацю в далекому 1998 році, допоміг їм у цьому засновник гурту "Вхід у Змінному Взутті", у складі якої реп-виконавці деякий час виступали. Щоб привітати колегу і друга з ювілеєм, Потап зібрав кадри зі зйомок кліпів, гастролей та побуту артистів за 20 років і обєднання їх в одне ностальгічне відео, на якому можна побачити артистів ще юними на самому початку їх кар'єри.

Відео: (instagram.com/realpotap)


"Ось так 20 років поспіль! Вітаю @ugogorovoy з ювілеєм, ми ще здивуємо всіх! 20 years of happy hip hop living", - підписав вітальний відеоролик Потап.

В коментарях приєднайся до привітань виконавці з групи MOZGI, Позитив і підписники артиста.

20 років тому: Потап показав рідкісні кадри початку кар'єри в репі

Скріншот: Коментарі до посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Круто"

"Лайк з тих хто слухає Потапа з часів Сірко собака мій собака"

"Сльозу трохи не пустила"

"Крутяк, вітаємо"

20 років тому: Потап показав рідкісні кадри початку кар'єри в репі

Скріншот: Коментарі до посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Так Леха, Спасибі! 20 років ШБ - ЦЕ РІВЕНЬ!!! Хоча стривай, адже в кліпі Планова ти теж брав участь кома значить виходить 20 років тому ми з тобою потрапили на нескінченну кількість екранів телевізорів! Так що теж тебе з ювілеєм! Ти теж 20 крапку в шоу-бізнесі... і ось помітиш тире як-то все правильно розгорталася і розгортається, і спочатку ніхто — тепер все!" — відповів на привітання Ugo.


"Нехай Бог благословить вас, мої легенди і майстра!" — відзначився в коментарях Позитив.

20 років тому: Потап показав рідкісні кадри початку кар'єри в репі

Скріншот: Коментарі до посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Хто був ніким, той стане всім,а хто став усім — той стане мем", — філософськи підсумував Потап.

У свою чергу Ugo на своїй сторінці в соцмережах опублікував ретро-фото з Потапом.

20 років тому: Потап показав рідкісні кадри початку кар'єри в репі

Фото: Потап и Ugo (instagram.com/ugogorovoy)

"Років так .. 20 назад. Дарницький ровд після нашого виходу .. нету там вже його. Ну і не треба", - підписав він фото.

Нагадаємо, нещодавно Потап потішив мережу знімком з відпочинку у Мексиці. Засмаглий виконавець грався на пляжі в червоних купальних шортах.

Падчерка Потапа опублікувала знімок з малюком, зроблений на Ямайці, доповнений підписом про поповнення в сімействі.

Крім того, ми розповіли, що Потап і Настя Каменських розсекретили місце спільного відпочинку, опублікувавши у своїх акаунтах в соцмережах схожі знімки.

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