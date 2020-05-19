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Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2020 - 18:34
Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядом
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка зробила нову зачіску

Брітні Спірс любить ділитися з фанатами сокровенним. Вона часто розповідає історії з дитинства, міркує про те, що її чіпляє в коментарях в мережі, зізнається, без яких речей не уявляє свого життя. А днями вона розповіла історію, яка стосується її зовнішності.

Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядомБрітні Спірс зробила чубок (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні опублікувала миле фото, на якому позує з новою зачіскою – родзинку образу надав чубчик. Макіяж вона зробила більш акуратний, ніж зазвичай. А з одягу обрала свій улюблений фасон блуз: укорочену, з пишними рукавами-ліхтариками і відвертим вирізом. В довершення вбрання вона підібрала чокер і намисто. Виглядає 38-річна діва неймовірно молодо.

«Я знаю, мені потрібна чубчик! Хто б міг подумати, що з чубчиком ти будеш виглядати молодше?!?! Я перестала носити чубок в 3-му класі, і я пам'ятаю, ніби це було вчора... Це було настільки велика зміна: оголити лоб.... Всі учасники конкурсу краси робили це, але я ніколи не відчувала, що конкурси краси – це моє... У мене були погані зуби, і я відчувала себе гидким каченям. Я зустрілася з модельним агентом, але я була недостатньо хороша, тому я пішла додому і сказала: «Може, як старші дівчата, показати свій лоб?». Я зробила це, і це виглядало дуууже погано, але я думала, що я була чудова! Я думаю, я знала, що це не виглядало добре, але я зробила це, тому що я думала, що це зробило мене крутою... І з тих пір у мене це майже так і було!!!! Люди вибирають різні способи захистити себе... Коли я знову роблю собі чуба, я відчуваю себе захищеною... Майже як в третьому класі».

У відповідь фанати почали хвалити красу Брітні і зізнаватися їй у коханні:

  • Бебі-фейс
  • Брітні, ти не повинна хвилюватися про те, щоб виглядати молодо, ти ідеальна
  • Ти так неймовірно прекрасна. Просто промінь світла в цьому світі
  • 17 знову
  • Ти виглядаєш приголомшливо
  • 16
  • Ти виглядаєш чудово з чубком і без
  • Чарівна
  • Милашка
  • Невинне обличчя
  • Вона виглядає на 15. Вау. Королева
  • Ти так прекрасна зовні і всередині. Не забувай це
  • Брітні, об'єктивно – ти легенда
  • Королева в умінні виглядати молодо

Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Знову 17: Брітні Спірс вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України певецБрітні Спірс
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