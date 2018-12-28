"11 дітей з Моршина": Єфросиніна, Юсипчук та інші зірки на прем'єрі фільму

Фото: Презентація фільму "11 дітей з Моршина" (колаж РБК-Україна)

Зірки відвідали закриту вечірку на честь прем'єри нового авантюрного сімейного кіно

У четвер, 27 грудня, в Києві пройшла презентація українського авантюрного сімейного фільму "11 дітей з Моршина" режисера Аркадія Непиталюка. У картині знялися Ада Роговцева, Володимир Горянський, Сергій Бабкін, Олена Лаваренюк а також багато інших відомих українських акторів.

Після прес-конференції, в якій брала участь знімальна група фільму, гостей презентації чекала автограф-сесія акторів, концерт за участі гурту Open Kids і закрита вечірка.

Світську вечірку відвідали українські знаменитості. Серед них – акторка і телеведуча Маша Єфросініна, Сергій та Сніжана Бабкіни, актор Богдан Юсипчук, ведучий Олександр Скічко та інші.

Фото: Сергій та Сніжана Бабкіни (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Гарік Корогодський з дочкою (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Гурт Open Kids (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Гурт Dilemma (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Богдан Юсипчук (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Олександр Скічко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Аркадій Непиталюк (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Олена Лавренюк (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: El Кравчук (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Анатолій Анатоліч (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Олексій Прищепа (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Юла (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фото: Олена Лавренюк, Сергій Бабкін, Аркадій Непиталюк, Гарік Корогодський та інші (РБК-Україна/Віталій Носач)

Відео: У Києві презентували запальну сімейну комедію "11 дітей з Моршина"

Нагадаємо, раніше телеведуча Маша Єфросиніна захопила шанувальників чуттєвим вбранням.

Також Маша Єфросиніна прикрасила обкладинку відомого глянцю.