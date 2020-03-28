У 10-місячного сина Меган Маркл з'явився новий кращий друг

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Тепер у принца Арчі є новий друг

На днях найкраща подруга герцогині Сассекської Меган Маркл, британська модельєр Міша Нону народила хлопчика, якому дали ім'я Лео. Видання «Daily Mail» повідомляє, що 35-ти річна модельєр, яка одружена на нафтовому магнаті Майклі Хессе, розповіла в інтерв'ю: "Наше життя змінилося назавжди. Ми любимо його більше, ніж ви можете уявити. Не можу дочекатися, щоб поділитися кожним новим звершенням його життя".

При цьому журналісти вже підкреслюють, що у 10-місячного принца Арчі з'явився кращий друг. Адже з упевненістю можна сказати, що відтепер новонароджений син Міші Нону буде рости і грати разом з сином Меган і принца Гаррі. Нагадаємо, що принц Арчі Харрісон народився 6 травня 2019 року.

До речі, Міша і 33-річний Майкл Хессе зіграли весілля в 2019 році. На пишному святкуванні зі своєю вітальною промовою також виступила герцогиня Сассекська!

Міша Нону (фото: instagram.com/mishanonoo)

Нагадаємо, що 26 березня стало відомо, що герцог і герцогиня Сассекські залишили свій тимчасовий будинок в Канаді і оселилися на постійній основі в Лос-Анджелесі. Згідно з інформацією видання «The Sun», Гаррі і Меган вилетіли в Лос-Анджелес на приватному літаку, перш ніж кордони між Канадою і Америкою були закриті через пандемію коронавіруса. Вважається, що пара і їх син Арчі починають нове життя в будинку неподалік від Голлівуду, де, як повідомляють джерела, подружжю "доводиться жити як у в'язниці". Видання повідомляє, що переїзд був запланований на деякий час. Букінгемський палац поки не давав жодних коментарів з цього приводу.

Цей крок, безумовно, є несподіваним, враховуючи нинішню світову кризу у сфері охорони здоров'я та наступну новину про те, що батько принца Гаррі, принц Чарльз, страждає легкою формою, викликаною вірусом COVID-19. Важливим фактором, що вплинув на переїзд королівської пари, без сумніву, став той факт, що мама Меган – Дорія Редлан проживає в Лос-Анджелесі, де вона працює вчителем йоги.

Ці новини були опубліковані відразу перед новинами про те, що Меган отримала роль в озвучуванні документального фільму Disney. Справа в тому, що за офіційною заявою королівської пари, подружжя вирішило відмовитися від привілеїв високопоставленої королівської сім'ї. З 31-го березня – це заява офіційно вступає в силу. Меган і Гаррі не будуть відмовлятися від соціальних обов'язків, однак парі належить знайти нові джерела доходу.

У четвер, 26-го березня, проект Disneynature анонсував вихід нового документального фільму про дику природу під назвою «Слон». Фільм присвячений взаємин між матір'ю-слонихою Шані і її сином Джомо. А озвучувати новий випуск взялася 38-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл.

Фільм буде доступний на стримінговому сервісі Disney+ з 3 квітня цього року. При цьому за цю роботу родина Меган і Гаррі не отримає ні цента – всі кошти будуть спрямовані у фонд допомоги слонам "Elephants Without Borders" ("Слони без кордонів").