10 000 євро за літак: Аліна Гросу розкрила всі подробиці про вартість свого весілля

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу визнає - це була дуже дорога весілля

Аліна Гросу стала зірковою гостею нового випуску "СЛАВА +", яке виходить на YouTube-каналі "Люкс ФМ". Під час бесіди зі Славою Дьоміним Аліна розповіла, скільки грошей її сім'я витратила на розкішне весілля в Італії.

За словами Гросу, її пишні гуляння обійшлися трохи менше, ніж 100 тисяч євро. Саме таку суму назвала Катя Осадча у "Світському житті".

"Замок стоїть для приїжджих людей в районі 20 тисяч євро, але ми витратили 8 тисяч, тому що у нас є друзі в Італії. Щодо їжі - 70 євро на людину, тобто 7 тисяч євро всього. Алкоголь нам дозволили свій, а це саме дорога стаття витрат ... всього було витрачено приблизно 10 тисяч на алкоголь", - підкреслила Аліна.

Також співачка додала, що її гості жили в готелі друзів і це теж їм обійшлося дешевше, а саме 120 євро на добу з людини. Всіх запрошених збирали дві доби, яких на весілля привезли на орендованому літаку, який коштував приблизно 10 тисяч євро. До речі, всі 5 суконь, які вона одягла на весіллі, були подаровані її тіткою з Чернівців.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Таким чином, Гросу зізналася, що її весілля коштувало приблизно 60 тисяч євро.

"Не завжди потрібно мати дуже багато грошей, щоб зіграти весілля. Але так, це дуже дороге весілля, як для звичайної людини - мене", -вважає артистка.

Нагадаємо, що влітку Аліна Гросу вийшла заміж за московського бізнесмена Олександра Комкова. Пара зіграла розкішне весілля на 100 гостей в Італії.

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Нагадаємо, раніше Аліна Гросу оголила розкішний бюст перед об'єктивом чоловіка. Співачка позує в ефектному чорному платті в паєтках.

Також до цього Аліна Гросу показала унікальні кадри з весілля. У мережі з'явилося відео!