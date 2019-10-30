Не снідаю: Альона Вінницька розповіла про "свою" систему харчування і стрункості

Ведуча програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Альона Вінницька розповіла про те, як підтримує форму. Система харчування від зірки. До речі, якось Вінницька поскаржилася на проблеми з вагою.

Мало хто повірить, що в цьому році відома співачка і телеведуча Альона Вінницька відзначає 45-річчя. Телеведуча каналу "Україна" має здоровий і молодий вигляд, завжди готова похвалитися відмінною фігурою. Що допомагає підтримувати форму, Альона Вінницька розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналу "Отдохни".

"Я перепробувала всі системи: три місяці була сироїдом, потім веганом. Утримуюся тільки від останньої новомодної дієти, при якій нічого не їдять, крім м'яса. Це не дуже нормально", – розповіла ведуча "Зіркового шляху".

Альона Вінницька (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Артистка жодного разу не вдавалася до послуг хірургів і не вирішувалася на радикальні зміни. Вінницька віддає перевагу "своїй" системі харчування, якою вперше поділилася з шанувальниками.

"Я проти п'ятиразового харчування, яке придумали горе-дієтологи. Після кожного прийому їжі повинно пройти чотири-шість, а краще – вісім годин. Тому я їм два рази на день. Вранці не снідаю. П'ю каву і теплу воду, можна з лимонним соком. Щільно їм ближче до обіду (ідеально з 12.00 до 14.00). Не їм свинину і яловичину — тільки птицю або рибу, і то не кожен день. Останній раз їм за 4 години до сну. Не лягайте спати з повним шлунком, дайте організму попрацювати", – поділилася Альона Вінницька.

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