ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Взяти на замітку: 51-річна Дженніфер Еністон розповіла, як легко привести шкіру в тонус

П'ятниця 10 липня 2020 19:29
Взяти на замітку: 51-річна Дженніфер Еністон розповіла, як легко привести шкіру в тонус
Дженнфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Автор: Lite

Голлівудська діва видає секрети

Дженніфер Еністон звикла до компліментів щодо своєї вічно молодої зовнішності. Голлівудська актриса, якій в лютому виповнився 51 рік, все так само свіжа і гарна, як на початку шляху. І свої секрети экс-супргуа Бреда Пітта періодично видає. Крім якісного щоденного догляду вона не нехтує походами до косметолога. Саме професіонали найкраще знають, як повернути обличчю пружність, впевнена зірка. Від них вона навчилася багатьом трюкам. Про один з них голлівудська красуня розповіла в новому інтерв'ю для відомого глянцевого журналу InStyle.

Взяти на замітку: 51-річна Дженніфер Еністон розповіла, як легко привести шкіру в тонус

Зірка поділилася б'юті-радою (фото: instagram.com/jenniferaniston)

За словами Еністон, вона часто застосовує ролер для лиця, покритий зовні 24-каратним золотом. Саме цей антиоксидантний метал відмінно бореться із запаленнями на шкірі. А завдяки вібраціям, які імітують ефект масажу, гаджет розслаблює м'язи і знімає напругу. До того ж це дарує просто неймовірні відчуття! «Це дуже приємно – наносити на обличчя масло, а потім просто включати ролер...», – ділиться досвідом актриса. Що ж, беремо на замітку!

Взяти на замітку: 51-річна Дженніфер Еністон розповіла, як легко привести шкіру в тонус

Актриса виглядає відмінно (фото: instagram.com/jenniferaniston)

До речі, актриса нітрохи не соромиться свого віку і завжди із задоволенням розмірковує про тему догляду. На честь свого дня народження вона взяла участь у відвертій фотосесії, де показала, що виглядає просто розкішно. За словами зірки, вона злегка переживала напередодні дня народження – все-таки чергова дата. «...Виявляється, 51 – це досить весело», – зізналася у своїх почуттях з цього приводу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України актрисадженнифер энистон
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся