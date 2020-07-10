Взяти на замітку: 51-річна Дженніфер Еністон розповіла, як легко привести шкіру в тонус

Дженнфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Голлівудська діва видає секрети

Дженніфер Еністон звикла до компліментів щодо своєї вічно молодої зовнішності. Голлівудська актриса, якій в лютому виповнився 51 рік, все так само свіжа і гарна, як на початку шляху. І свої секрети экс-супргуа Бреда Пітта періодично видає. Крім якісного щоденного догляду вона не нехтує походами до косметолога. Саме професіонали найкраще знають, як повернути обличчю пружність, впевнена зірка. Від них вона навчилася багатьом трюкам. Про один з них голлівудська красуня розповіла в новому інтерв'ю для відомого глянцевого журналу InStyle.

Зірка поділилася б'юті-радою (фото: instagram.com/jenniferaniston)

За словами Еністон, вона часто застосовує ролер для лиця, покритий зовні 24-каратним золотом. Саме цей антиоксидантний метал відмінно бореться із запаленнями на шкірі. А завдяки вібраціям, які імітують ефект масажу, гаджет розслаблює м'язи і знімає напругу. До того ж це дарує просто неймовірні відчуття! «Це дуже приємно – наносити на обличчя масло, а потім просто включати ролер...», – ділиться досвідом актриса. Що ж, беремо на замітку!

Актриса виглядає відмінно (фото: instagram.com/jenniferaniston)

До речі, актриса нітрохи не соромиться свого віку і завжди із задоволенням розмірковує про тему догляду. На честь свого дня народження вона взяла участь у відвертій фотосесії, де показала, що виглядає просто розкішно. За словами зірки, вона злегка переживала напередодні дня народження – все-таки чергова дата. «...Виявляється, 51 – це досить весело», – зізналася у своїх почуттях з цього приводу.