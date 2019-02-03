Виглядати як Меган Маркл: б'юті-секрети найпопулярнішої герцогині

Під час вагітності герцогиня вирішила максимально використовувати натуральну косметику

Беременная Меган Маркл существенно отличается от той Меган, которую все знали до замужества с принцем Гарри. Герцогиня существенно изменилась как внешне, в поведении, так и во вкусовых предпочтениях. После наступления беременности королевская особа решила оградить малыша даже от косвенного воздействия химикатов – герцогиня отказалась от дорогой косметики. О том, как ухаживает за кожей беременная Меган Маркл рассказала специалист в индустрии красоты Никола Джосс, личный консультант герцогини, передает EXPRESS.CO.

Будущая мама отказалась от дорогих косметических средств в пользу натуральных отшелушивающих и увлажняющих масок для лица. Джосс рассказывает, что Меган часто приходится применять маску из овса, кокосового масла и меда.

"Маски для лица на дому удивительны, и я их полностью поддерживаю. Они легки в приготовлении, простые и вы можете полностью контролировать перечень ингредиентов, которыми вы питаете вашу кожу. Поэтому большая часть из моих клиентов любит эти маски", - рассказала Джосс.

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Джосс рассказала, что маска из кокосового масла, овса и меда любимая у Меган, так как помогает держать кожу сияющей и максимально чистой.

Эксперт по уходу за кожей также сказала, что герцогиня Сассекская использует куркуму в своей домашней маске, улучшает кожу, осветляет и увлажняет ее. Для предотвращения акне герцогиня добавляет несколько капель эфирного масла чайного дерева.

"Это не самая гламурная вещь, но, если ты получишь порез, тебя укусит комар или появится акне, это мое маленькое лекарство от всех болезней", - передает слова Меган Маркл ее косметолог.

Меган также признавалась, что всегда берет с собой маленькую баночку масла чайного дерева.

Визажист беременной Меган Меган, Даниэль Мартин, который также присутствовал на свадьбе герцогини, сказал, что секрет ее постоянного сияния - дешевый бальзам для кожи под названием Eurapin's Aquaphor. Считается, что продукт помогает восстанавливать, освежать и увлажнять кожу и стоит копейки.

"У нее отличная кожа, и она действительно сбалансирована. Большая часть этой заслуги принадлежит правильному увлажнению. На кожу также повлияло, что Меган пьет много воды и заботится о себе", - добавил Мартин.

Напомним, что беременная Меган Маркл вляпалась в новый скандал.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон с Уильямом посетит легендарный "британский Оскар". Меган Маркл по всей видимости не пригласили.

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Видео: РБК-Украина