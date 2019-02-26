Чарівні креми та корсети: експерт розвіяла міфи про тонку талію

У гонитві за красивою фігурою ми готові повірити чи не у що завгодно

Эксперт по похудению и здоровому питанию Катя Медушкина, которая ранее предупредила о вреде популярного продукта, решила раскрыть правду и на своей странице в Instagram развенчала распространенные мифы о том, как можно добиться тонкой талии и подтянутого живота.

В стремлении добиться красивого рельефа тела многие женщины верят во множество вещей, зачастую ошибочных и даже вредных.

Основные мифы о талии:

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Миф №1. “Волшебные” кремы, сжигающие жир и уменьшающие объемы.

Согласитесь, мечта большинства, намазаться таким кремом и похудеть. Без диет, фитнеса - намазался вечером, а утром уже принцесса! Запомните главное правило - мы худеем на кухне! Кремы - это лишь вспомогательное средство, в совокупности с чистым питанием и регулярными тренировками, чтобы подтянуть кожу.



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Фото: (pixabay.com)

Миф №2. Наклоны.

Чтобы сделать талию тоньше, нужно выполнять боковые наклоны. Ой, сколько я читала материала про пользу наклонов, но спешу вас расстроить! Хочу сказать, что боковые наклоны с гантелями - враг вашей талии. За контуры талии отвечают косые мышцы и таким способом перекачать их проще всего - бока закачиваются, а силуэт делается прямым и широким.

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Миф №3. Если низ живота проблемная область, то нужно качать “нижний пресс”.

Этот миф звучит просто как издевательство над мышечной анатомией. Прямая мышца живота не делится на верхнюю и нижнюю! И эта мышца задействована всегда полностью при сгибании позвоночника.



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Фото: (pixabay.com)

Миф №4. Корсеты.

И хотя в прошлые века корсет называли “убийцей женщин” и уже больше 200 лет ученые говорят о вреде корсета, желание иметь осиную талию порой выше здравого смысла. Да, бывают случаи, когда ношение корсета прописывает врач и его нужно носить именно в том режиме, который был назначен.

Во всех остальных случаях, ежедневное ношение корсета приносит вред - корсет затрудняет крово - и лимфоток, нарушает снабжение кислородом внутренних органов, при длительном ношении происходит их деформация.



Фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Напомним, ранее Катя Медушкина рассмотрела на своей странице в Instagram основные мифы о ягодицах и рассказала, как добиться упругой попы.

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