Чарівні креми та корсети: експерт розвіяла міфи про тонку талію

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

У гонитві за красивою фігурою ми готові повірити чи не у що завгодно

Експерт по схудненню і здоровому харчуванню Катя Медушкіна, яка раніше попередила про шкоду популярного продукту, вирішила розкрити правду і на своїй сторінці в Instagram розвінчала поширені міфи про те, як можна добитися тонкої талії і підтягнутого живота.

В прагненні добитися красивого рельєфу тіла багато жінок вірять у безліч речей, часто помилкових і навіть шкідливих.

Основні міфи про талію:

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Міф №1. "Чарівні" креми, що спалюють жир і зменшують обсяги.

Погодьтеся, мрія більшості, намазатися таким кремом і схуднути. Без дієт, фітнесу - намазався ввечері, а вранці вже принцеса! Запам'ятайте головне правило - ми худнемо на кухні! Креми - це лише допоміжний засіб, в сукупності з чистим харчуванням і регулярними тренуваннями, щоб підтягти шкіру.



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Фото: (pixabay.com)

Міф №2. Нахили.

Щоб зробити талію тонше, потрібно виконувати бічні нахили. Ой, скільки я читала матеріалу про користь нахилів, але поспішаю вас засмутити! Хочу сказати, що бічні нахили з гантелями - ворог вашої талії. За контури талії відповідають косі м'язи і таким способом перекачати їх простіше всього - бока закачуються, а силует робиться прямим і широким.

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Міф №3. Якщо низ живота проблемна область, то потрібно качати "нижній прес".

Цей міф звучить просто як знущання над м'язової анатомією. Прямий м'яз живота не ділиться на верхній і нижній! І цей м'яз задіяний завжди повністю при згинанні хребта.



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Фото: (pixabay.com)

Міф №4. Корсети.

І хоча в минулі століття корсет називали "вбивцею жінок" і вже більше 200 років вчені говорять про шкоду корсета, бажання мати осину талію часом вище здорового глузду. Так, бувають випадки, коли носіння корсета прописує лікар і його потрібно носити саме в тому режимі, який був призначений.

У всіх інших випадках, щоденне носіння корсета приносить шкоду - корсет ускладнює крово - і лімфовідтік, порушується постачання киснем внутрішніх органів, при тривалому носінні відбувається їх деформація.



Фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Нагадаємо, раніше Катя Медушкіна розглянула на своїй сторінці в Instagram основні міфи про сідниці і розповіла, як домогтися пружної попи.

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