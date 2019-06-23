Чарівна вправа для плоского живота: як правильно робити вакуум

Багато хто знає, що вправа вакуум допоможе добитися плоского живота і пружного преса. Для тих, хто не впевнений у правильності виконання, фітнес-блогер Іра Кайданович поділилася на своїй сторінці в Instagram корисним відеоуроком, де продемонструвала потрібну техніку.

Вона також розповіла про користь і особливості цієї нескладної вправи.

"Це класична техніка і робиться вона дуже просто, вийде у кожної. Але перший час ви не зможете втягувати живіт занадто сильно, для цього потрібна постійна практика, я роблю рідко, так що теж неідеально. Але навіть в неідеальному виконанні це працює", - зазначила тренер.