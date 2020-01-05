Як повернутися в режим після новорічних свят: план дій

Дозволили собі зайвого під час новорічних свят і рясних застіль, проте вже готові повернутися до режиму і правильного харчування? АнтиПП фітнес-нутриціолог Катя, яка раніше розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, поділилася на своїй сторінці в Instagram докладною інструкцією, в якій розписала, з чого почати і на що звернути увагу.

Слідуючи її рекомендаціям, ви швидко ввійдете в правильну колію і почнете позбавлятися від зайвого.

1. Почати стежити за харчуванням і рахувати калорії

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Це найважливіше. Важливо повернути свій дефіцит калорій або норму на підтримку. А також більш ретельніше обирати, що їсти, щоб і некалорійно було і ситно й більш корисно для здоров'я, ніж те, що часто буває на новорічних столах і корпоративах.

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Віддавайте перевагу білку, овочам, стравам, приготованим на грилі і в духовці, на пару ( а не смаженим у літрі олії і заправленим жирними соусами).



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Закінчити з алкоголем

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Якщо ви з ним добре дружили і нескромно випивали, то дружбу пора порвати. Про алкоголь я писала неодноразово, він повністю зупиняє схуднення і дуже сильно сприяє переїданню.

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3. Пити більше води

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Цей пункт дуже важливий, хто перебирав з алкоголем. Він сильно зневоднює організм і важливо налагодити водний баланс. Та й вода трохи знижує апетит, це допоможе зменшити шанси переїдання.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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4. Налагодити режим сну

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Саме брак сну і збитий режим - перша причина переїдання і зривів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Повернути або почати тренування

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Важливо: не відразу летіти у зал і брати великі ваги або ті, що були для вас нормою, а краще працювати в півсили, бо організм ще не готовий до великих навантажень після такого "відпочинку".

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А ще краще почати з низькоінтенсивного кардіо, це безпечніше і простіше для старту. Збільшуйте інтенсивність занять поступово, не варто відразу кидатися в крайності.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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