Як повернутися в режим після новорічних свят: план дій

Нутриціолог поділилася докладною інструкцією
Дозволили собі зайвого під час новорічних свят і рясних застіль, проте вже готові повернутися до режиму і правильного харчування? АнтиПП фітнес-нутриціолог Катя, яка раніше розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, поділилася на своїй сторінці в Instagram докладною інструкцією, в якій розписала, з чого почати і на що звернути увагу.
Слідуючи її рекомендаціям, ви швидко ввійдете в правильну колію і почнете позбавлятися від зайвого.
1. Почати стежити за харчуванням і рахувати калорії
⠀
Це найважливіше. Важливо повернути свій дефіцит калорій або норму на підтримку. А також більш ретельніше обирати, що їсти, щоб і некалорійно було і ситно й більш корисно для здоров'я, ніж те, що часто буває на новорічних столах і корпоративах.
⠀
Віддавайте перевагу білку, овочам, стравам, приготованим на грилі і в духовці, на пару ( а не смаженим у літрі олії і заправленим жирними соусами).
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Закінчити з алкоголем
⠀
Якщо ви з ним добре дружили і нескромно випивали, то дружбу пора порвати. Про алкоголь я писала неодноразово, він повністю зупиняє схуднення і дуже сильно сприяє переїданню.
⠀
3. Пити більше води
⠀
Цей пункт дуже важливий, хто перебирав з алкоголем. Він сильно зневоднює організм і важливо налагодити водний баланс. Та й вода трохи знижує апетит, це допоможе зменшити шанси переїдання.
Ілюстративне фото (pexels.com)
⠀
4. Налагодити режим сну
⠀
Саме брак сну і збитий режим - перша причина переїдання і зривів.
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
5. Повернути або почати тренування
⠀
Важливо: не відразу летіти у зал і брати великі ваги або ті, що були для вас нормою, а краще працювати в півсили, бо організм ще не готовий до великих навантажень після такого "відпочинку".
⠀
А ще краще почати з низькоінтенсивного кардіо, це безпечніше і простіше для старту. Збільшуйте інтенсивність занять поступово, не варто відразу кидатися в крайності.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, що дієтолог Марія Волкова перерахувала сім причин, які провокують набір ваги.