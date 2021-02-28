Я в жаху: вагітна дружина Анатоліча шокувала зізнанням

Причому, виявляється, з цією проблемою Юлія стикається не тільки під час нинішньої вагітності, але і під час двох попередніх.

"От що мене переслідує кожну вагітність, так це жахливий токсикоз. Третій раз я в жаху. От уявіть, що ви прокинулися вранці після найпекельнішої гулянки та вранці у вас жорсткий "бодун". Так ось такий стан у мене був з листопада по лютий", - написала Юлія.

Дружині Анатоліча навіть "довелося у лікарні на денному стаціонарі полежати, прокапатися, тому що була густа кров і сильна інтоксикація".

"З першими вагітностями точно так само. Хоча народжувала останній раз 10 і 8 років тому. Самі пологи мені далися легко. Але цей токсикоз - найжахливіше, що траплялося зі мною за період вагітності. Слава Богу, все позаду. І як так взагалі - одні подружки взагалі не розуміють справжнього значення цього слова, а я (виходить) віддуваюся за всіх", - написала вона і поставила риторичне запитання: "якщо три токсикози, значить знову дівчинка?".

Юлія Бойко з сім'єю (фото: instagram.com/yulattt)

Нагадаємо, що ведучий каналу "Україна" Анатолій Анатоліч і його дружина Юлія сьогодні виховують двох дочок - Алісу (9 років) і Лоліту (7 років).