Я в ужасе: беременная жена Анатолича шокировала признанием

Причем, оказывается, с этой проблемой Юлия сталкивается не только во время нынешней беременности, но и во время двух предыдущих.

"Вот что меня преследует каждую беременность, так это ужаснейший токсикоз. Третий раз я в ужасе. Вот представьте, что вы проснулись утром после самой адской гулянки и утром у вас самый жесткий "бодун". Так вот такое состояние у меня было с ноября по февраль", - написала Юлия.

Жене Анатолича даже "пришлось в больничке на дневном стационаре полежать, прокапаться, потому что была густая кровь и сильная интоксикация".

"С первыми беременностями точно также. Хотя рожала последний раз 10 и 8 лет назад. Сами роды мне дались легко. Но этот токсикоз - самое ужасное, что случалось со мной за период беременности. Слава Богу, все позади. И как так вообще - одни подружки вообще не понимают истинного значения этого слова, а я (выходит) отдуваюсь за всех", - написала она и задала риторический вопрос: "если три токсикоза, значит опять девочка?".

Юлия Бойко с семьей (фото: instagram.com/yulattt)

Напомним, что ведущий канала "Украина" Анатолий Анатолич и его жена Юлия сегодня воспитывают двух дочерей - Алису (9 лет) и Лолиту (7 лет).