Помирають частіше: вчені розповіли, володарі якої групи крові більше страждають від травм

Колаж РБК-Україна

Фахівці дали пояснення, чому так відбувається

Вчені з Японії провели масштабне дослідження і з'ясували, що власники першої групи крові частіше помирають від тяжких травм, ніж люди з іншими групами. Про це повідомляє 7 Med News.

Результати дослідження японських вчених показали, що ризик смерті при отриманні важких травм у носіїв першої групи крові на 28% вище, ніж у всіх інших. В першу чергу мова йде про важкі травми з великою крововтратою, яка загрожує життю, а також вимагає тривалого відновлення.

Так, в ході дослідження було встановлено, що у володарів другої, третьої і четвертої групи крові після отримання важких травм, ризик летального результату склав 11%. А ось у володарів першої групи цей показник в три рази більше – 28%.

На думку вчених, це пов'язано з тим, що перша група має знижений вміст глікопротеїну плазми, що призводить до погіршення згортання крові. Відповідно, при сильних крововтратах і тяжких травмах, у таких пацієнтів зростає ризик летального результату.

Крім того, для переливання пацієнтам з першою групою крові підходить тільки донорська кров тієї ж групи. Для порівняння, пацієнтам з четвертою групою підходить кров будь-якої групи.

На даний момент, японські вчені проводять ще одне додаткове дослідження, щоб з'ясувати, чи може екстрене переливання еритроцитів вплинути на процес зупинки кровотечі для запобігання втрати великої кількості крові при травмі.

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Відео: РБК-Україна