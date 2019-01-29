Зменшує тягу до солодкого: дієтолог розповіла про секрети правильного приготування каш

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт пояснила, як правильно готувати каші, щоб вони приносили максимум користі

Відомий український дієтолог Свтлана Фус запевняє, що вживання каш з різних круп здатне зменшити тягу до солодкого, варто лише правильно навчитися їх готувати, щоб максимально зберегти всі корисні речовини. Про це вона розповіла на станиці в Instagram.

Експерт радить піддавати крупу мінімальній термічній обробці, а перед приготуванням замочити крупу на ніч у подкисленій воді. Цей простий спосіб допомагає зменшити вміст у продукті фітинової кислоти, яка перешкоджає засвоєнню кальцію, заліза і цинку. Також, за словами дієтолога, вівсянку замість води можна залити на ніч йогуртом.

Найкориснішою вважається каша, приготована на пару. Фахівець не рекомендує додавати в страву цукор, а замість цього покласти сухофрукти, солодкі фрукти і трохи меду. Солити кашу варто після приготування і в міру – це допоможе зберегти її смак. Молоко краще додати до готової страви, а варити її слід на воді.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Каші - дуже корисний продукт, але не варто розглядати його як базовий. Обов'язково поєднуйте їх з овочами, рибою, нежирним м'ясом, фруктами. Вміст в каші білків невеликий, тому вони можуть бути в парі з будь-якими білковими продуктами - і тваринними (молоко, сир, печінка, м'ясо птиці, яйця), і рослинними (гриби, горох, боби). Вони істотно заповнюють недолік білків і роблять набір амінокислот більш повноцінним", - пояснила дієтолог.

Також Фус дала рекомендації людям з непереносимістю глютену. Їм вона порадила вибирати рис, гречку, кукурудзу, просо, кіноа і амарант.

"Коли у вашому раціоні є цільнозернові каші, бажання постійно їсти солодке, зменшується. Звичайно, за умови дотримання режиму та збалансованості харчування. Вибирайте те, що не тільки вас нагодує, але і принесе вам користь", - запевнила вона.

Раніше експерт спростувала розповсюджені міфи про схуднення тих, кому за сорок.

До речі, дружина Дмитра Ступки, телеведуча і тренер по правильному харчуванню Поліна Логунова, розповіла про вибір вітамінів і важливість збалансованого та здорового харчування.

нагадаємо, що дієтолог назвала поширені причини, через які не йде зайва вага.