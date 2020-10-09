Догляд за ніжками: відмінна зволожуюча маска для ніжних стоп

Справжня жінка бездоганна у всьому, вона уважно стежить за станом своєї шкіри. Не секрет, що домогтися стану ідеальності часом зовсім непросто, особливо, якщо це стосується догляду за шкірою ніг. Доглядати за ногами потрібно, і не тільки для того, щоб вони були красивими і привабливими.

Стопи – це зона, де дуже багато біологічно активних точок, які відповідають за здоров'я багатьох внутрішніх органів. Доглядаючи за ногами, ми можемо поліпшити своє самопочуття і продовжити молодість – а це варто того, щоб докласти трохи зусиль. Домашня маска для п'ят — це маніпуляція, спрямована на пом'якшення стоп і легке видалення огрубілої шкіри. Рекомендується регулярно робити такі процедури для запобігання огрубіння дерми і появи тріщин, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram.

Роблячи час від часу маски для ніг, шкіра на них стане гладенькою та здоровою, а ніжки привабливими і витонченими!



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Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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Мед 2 ст. л.

Будь-яке рослинне масло 6 ст. л.

Яблуко.



До дрібно натертого яблука додати масло і мед, перемішати, розділити маску на 2 рівні частини, використовувати суміш, розподіливши її за двома шматками марлі, обернути стопи, надіти шкарпетки. Маску тримати 30 хвилин, потім змити прохолодною водою, ніжки намастити кремом.



Застосування: 3 рази в тиждень.

Курс: 1 місяць.



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

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