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Догляд за ніжками: відмінна зволожуюча маска для ніжних стоп

Автор: Lite

При регулярному застосуванні шкіра стане гладенькою та здоровою

Справжня жінка бездоганна у всьому, вона уважно стежить за станом своєї шкіри. Не секрет, що домогтися стану ідеальності часом зовсім непросто, особливо, якщо це стосується догляду за шкірою ніг. Доглядати за ногами потрібно, і не тільки для того, щоб вони були красивими і привабливими.

Стопи – це зона, де дуже багато біологічно активних точок, які відповідають за здоров'я багатьох внутрішніх органів. Доглядаючи за ногами, ми можемо поліпшити своє самопочуття і продовжити молодість – а це варто того, щоб докласти трохи зусиль. Домашня маска для п'ят — це маніпуляція, спрямована на пом'якшення стоп і легке видалення огрубілої шкіри. Рекомендується регулярно робити такі процедури для запобігання огрубіння дерми і появи тріщин, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram.

Роблячи час від часу маски для ніг, шкіра на них стане гладенькою та здоровою, а ніжки привабливими і витонченими!



Ілюстративне фото (pexels.com)

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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Мед 2 ст. л.
  • Будь-яке рослинне масло 6 ст. л.
  • Яблуко.


До дрібно натертого яблука додати масло і мед, перемішати, розділити маску на 2 рівні частини, використовувати суміш, розподіливши її за двома шматками марлі, обернути стопи, надіти шкарпетки. Маску тримати 30 хвилин, потім змити прохолодною водою, ніжки намастити кремом.

Застосування: 3 рази в тиждень.
Курс: 1 місяць.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, б'юті-блогер запропонувала рецепт ефективної маски для зони навколо очей, яка позбавить від зморшок і набряків.

До речі, косметолог Ольга Петруніна опублікувала корисний чек-лист дій для гарної і сяючої шкіри обличчя.

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