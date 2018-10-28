Вчені розробили принципово новий антибіотик проти туберкульозу

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Дослідники повідомляють, що знайшли "слабке місце" бактерії

Вчений Альфредо Анхелес-Боза, його аспірант Дабен Лібардо і їх колеги з Індійського інституту науки, Інституту Макса Планка і Массачусетського технологічного інституту вирішили зробити антибіотик, який міг би пробитися в клітини і вразити бактерії туберкульозу. Їм вдалося знайти ефективні ліки, йдеться в журналі ACS Infectious Diseases, де опублікований звіт по дослідженню.

Туберкульоз є основною причиною смерті від інфекційних захворювань в усьому світі. В даний час ним інфіковано близько 25% людей на планеті. Більшість з них про це навіть не знає — їх бактерії ведуть себе спокійно, не завдаючи своєму носієві помітної шкоди. Але в одному випадку з десяти інфекція починає розвиватися, що може призвести до будь-якого результату, аж до смертельного.

Бактерії Mycobacterium tuberculosis, що викликають захворювання, ховаються від антибіотиків всередині стійких до них клітин і уразливі для медикаментів у короткий період часу, коли, вийшовши з однієї клітини, підшукують і атакують наступну. В результаті інфіковані люди повинні приймати ліки довго — поки зараження не буде ліквідовано повністю.

Людські клітини, інфіковані Mycobacteria, використовують мідь для боротьби з бактеріями, але вони роблять це простіше. Вони затримують бактерії, а потім вводять туди іони міді +1. Цим скористалися вчені. Але Mycobacteria не так проста і може подолати цю атаку. Бактерія абсорбує один електрон, міді, після чого заряд іона стає +2 і він стає безпечний для бактерій. Якщо навколо них зосереджується досить велика кількість таких іонів, більш небезпечна для мікроорганізмів мідь просто не може "проштовхнутися" до мети атаки.

За словами вчених, новий антибіотик хімічно агресивний і представляє серйозну загрозу для мікроорганізмів.

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Відео: (video.rbc.ua)