Вчені навчилися передбачати передчасну смерть

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На проблему може вказувати швидкість ходьби

Американські вчені з Університету Південної Каліфорнії з'ясували, що швидкість ходьби може вказувати на ризик передчасної смерті. Зокрема, чим жвавіше ходить людина, тим краще її здоров'я. Про це повідомляє інформаційний портал MedicalXpress.

Дослідники відзначають, що швидкість ходьби є важливим показником, який дозволяє оцінити стан нервової системи і ймовірні ризики серцево-судинних захворювань.

Фото: (pixabay.com)

Також, кардіохірурги вважають, що цей фактор можна використовувати для виявлення пацієнтів, у яких можуть виникнути ускладнення після перенесеної операції на серці.

При цьому вчені відзначили, що повільна хода не завжди говорить про ризик передчасної смерті. Вона лише вказує на приблизний біологічний вік людини: якщо хода людини сповільнюється, значить людині потрібно звернути увагу на своє здоров'я.

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