Ученые научились предсказывать преждевременную смерть

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На проблему может указывать скорость ходьбы

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что скорость ходьбы может указывать на риск преждевременной смерти. В частности, чем живее ходит человек, тем лучше его здоровье. Об этом сообщает информационный портал MedicalXpress.

Исследователи отмечают, что скорость хотьбы явлется важным показателем, который позволяет оценить состояние нервной системы и вероятные риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: (pixabay.com)

Также, кардиохирурги считают, что этот фактор можно использовать для выявления пациентов, у которых могут возникнуть осложнения после перенесенной операции на сердце.

При этом ученые отметили, что медленная походка не всегда говорит о риске преждевременной смерти. Она лишь указывает на примерный биологический возраст человека: если походка человека замедляется, значит человеку нужно обратить внимание на свое здоровье.

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