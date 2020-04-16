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Як прибрати жир з області талії: корисна шпаргалка від дієтолога

Lite » Краса 16.04.2020 - 08:36
Як прибрати жир з області талії: корисна шпаргалка від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт вказала на ключові моменти для бажаючих мати пружний живіт

Як прибрати жир в області талії, якщо він ніяк не хоче йти? У більшості випадків, жир на талії викликаний інсулінорезистентністю. Інсулін провокує зростання тканин - привіт родимки, папіломи, міоми, кісти і багато іншого. Тому вам потрібно не просто рахувати ккал, а зробити так, щоб інсулін прийшов в норму. Нутриціолог-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше перерахувала 10 продуктів, які підбадьорять краще кави, поділилася на своїй сторінці в Instagram шпаргалкою для тих, хто мріє про пружний животик.

Ланцюжок наступний: високий інсулін веде до дефіциту статевих гормонів, далі преддіабета, старіння і вікові хвороби. Тому і кажуть - інсулінорезистентність, навіть в 16 років, прискорене старіння.

Як розірвати замкнене коло:

Ні переїданню.

Інсулін підвищується на вуглеводи, особливо швидкі. Повірте, мозку вистачить "вуглеводної" енергії від жмені ягід і пари ложок крупи. Він сам вміє добувати глюкозу з крові. Шоколад і булки хоче не мозок, а гриби і бактерії з кишечника.

Як прибрати жир з області талії: корисна шпаргалка від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Виключити "безпечні", на перший погляд, продукти, які провокують високий викид інсуліну.

Це молочка і кісломолочка. Кава з молоком вранці, йогурт на вечерю, сир на перекус - ведуть до того самого жиру на талії. І в кишечнику викликають запалення, але про це не сьогодні

Підключайте спорт - звичайні прогулянки, краще не 10000, а 15000 кроків в день.

Як прибрати жир з області талії: корисна шпаргалка від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Почніть лягати до 23 години.

Впоратися з СПКЯ, міомою та іншими "зростаючими" речами без сну вкрай складно.

Зверніть увагу на:

  • роботу щитовидної залози. Як ваш ТТГ, Анти-ТПО, УЗД? Дефіцит гормонів, спричинить уповільнення обмінних процесів - привіт жирова тканина, набряки, запори, інтоксикація, слабкість і апатія
  • стрес руйнує м'язи та "ламає" все в організмі. Відбувається підвищення кортизолу, що тягне ліпогенез, утворюється жирова тканина - далі руйнуються м'язи.

Як прибрати жир з області талії: корисна шпаргалка від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, експерти розповіли, як підвищити фізичну активність, не порушуючи правил карантину.

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