Трендовий макіяж з ефектом металік за 3 хвилини: вчимося у Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка в минулому році запустила власний б'юті-бренд ROSE INC. – справжній фахівець по якісній косметиці і стильним образам. За роки роботи в модній індустрії дівчина навчилася робити макіяж не гірше відомих візажистів і постійно тішить шанувальників свіжими ідеями.

Нещодавно вона записала короткий ролик для британського Vogue, де розповіла, як за 3 хвилини створити трендовий мейк-ап з ефектом металік. Модель зазначила, що спосіб досить універсальний, але при цьому дуже елегантний, а тому відмінно підійде як для романтичного побачення, так і для вечері в компанії подруг. Вчимося!

Отже, перший крок – тон. Роузі використовує легку тональну основу і консилер. Потім наводимо в порядок брови – добре профарбовують їх за допомогою гелю, роблячи "пухнастими", витираємо пензлем залишки гелю і переходимо до наступного пункту. Нанесення тіней. Дівчина зізналася, що останнім часом часто використовує ці блискучі тіні в захваті від їх рожево-оранжевого відтінку. Перед нанесенням їх на повіки Роузі рекомендує прийом професійних візажистів: змішує тіні на тильній стороні долоні. Таким чином, ви нанесете на віки оптимальна кількість тіней, без надлишків. Потім легкими рухами наносимо тіні на повіки пальцем. Точність тут не так важлива, зазначила модель, так як далі ми беремо кисть і акуратно розтушовуємо краї. Нижню повіку потрібно залишити чистою, тому по ній ще раз проходимся пензлем для консилера. Тепер озброюємося чорним олівцем для очей і підводимо очі тонкою лінією під віями – так ми зробимо підводку не явною, а максимально непомітною. До речі, Роузі ділиться ще одним секретом: щоб було зручно наносити такий макіяж, дзеркальце потрібно тримати у підборіддя – щоб контролювати нанесення підводки. Для нижньї повіки вона бере олівець приглушеного коричневого відтінку. Особливу увагу варто приділити куточкам: проведіть лінію трохи далі, виводячи легку стрілку, і розтушуйте її пензлем. До речі, ця стрілку спочатку вона не планувала, вона вийшла помилково, розповіла Роузі. Одного разу вона переборщила з підводкою, почала її розтушовувати і раптом помітила, що виходить дуже навіть непогано – стрілка вийшла ніжна і стильна. Наступний крок – завивка вій і нанесення туші. Потрібно відзначити, що керлер – кращий друг зірки, вона завжди його застосовує. А потім – туш на верхній та нижній ряди вій. Тепер бере рум'яна наближеного до тіней відтінку і добре розтушовує на яблучках щік. Останній штрих – губи. Оскільки макіяж виконується з акцентом на очі, помаду Роузі вибирає непомітного нейтрального відтінку і наносить пальцем легкими рухами. Готово!

Ефектна Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

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