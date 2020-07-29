Топ-7 корисних звичок, які зроблять вас здоровішими

Як формуються звички з точки зору нейропластичності мозку? Кожна дія створює зв'язок між кількома нейронами в голові - промінчики, які тягнуться від одного нейрона до іншого. Коли дія повторюється, промінчик стає товщі. З часом виникає стійкий нейронний зв'язок, і звичка проявляється вже без особливих зусиль, розповідає нутриціолог Світлана Нікітчук.

Але чому іноді так важко ввести нову звичку? Згадайте бажання зайнятися спортом наприклад: "Завтра точно почну!" У цей момент сформувався нейронний зв'язок. Але не на заняття спортом, а на бажання зробити це завтра. Завтра вам вже буде простіше повторити ту ж думку "Завтра почну!", чим дійсно почати.

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Так що якщо ви хочете ввести звичку, зробіть це сьогодні. Експерт поділилася своїми корисними звичками, почавши з режиму.

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У моєму телефоні ввімкнуто «Режим сну», і в 22.00 він нагадує мені, що пора спати, автоматично вимикається звук до 7.00.

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Спати лягаю з 22.00 до 23.00 (виняток становить лише перший тиждень курсу коли доводиться допізна працювати).



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Підйом з 7.00 до 8.00. Навіть у вихідні я не порушую режим, так як постійна зміна режиму погано позначається на самопочутті, здоров'я та гормональному фоні.

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Вранці завжди склянку води натщесерце, так сказати приймаю «внутрішній душ».

Далі смачний і корисний сніданок - це правило вже багатьох років.

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Щодня, приймаючи душ, я слухаю аудіо книги. Так час на читання знаходиться завжди.

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В тиждень обов'язкові три силові тренування.



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Кожен будній день спланований. Без цієї звички я не змогла б вести 3 блоги, 3 проекту і від 300 чоловік одночасно. Мене це не напружує. Я бачу в цьому величезні переваги і мені подобається кожен день викреслювати зроблені справи.

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Кожен місяць підбиття підсумків минулого місяця і планування наступного.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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