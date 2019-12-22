Топ-5 велнес трендів року, що минає, і чого чекати в 2020

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт по здоровому способу життя вказала, на що слід звернути увагу

З кожним роком інтерес до здорового способу життя, харчування справжніми продуктами і фізичної активності впевнено зростає, що не може не радувати. Популярний блогер, експерт по схудненню і здоровому способу життя Даша Бухман, яка раніше перерахувала вечірні ритуали, які допоможуть легше заснути, на своїй сторінці в Instagram підбиває підсумки року, що минає, і розмірковує про те, що чекає в майбутньому.

Отже, ось топ-5 головних велнес трендів 2019 року на її думку:

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1. Інтервальне голодування

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Думаю, саме воно стало трендом номер один, який багато спробували і почали практикувати в минулому році. "Інтервальне голодування" частіше за інші дієти вбивали в рядок пошуку в Google в 2019. Все більше кваліфікованих фахівців і лікарів говорять про користь тривалих перерв між прийомами їжі (12 годин і більше). На відміну від багатьох модних і швидко змінюючих одна одну дієт ІГ більш природно для нашого організму. За часів мисливців-збирачів (а саме з пізнього палеоліту, як вважають вчені, наша ДНК майже не змінилася) голод був нормою життя, адже ніхто не знав, коли вийде упіймати чергову дичину або відшукати рослинну їжу.

Завдяки такому чергуванню моментів прийому їжі з періодами голодування, організм людини навчився, по-перше, ефективно розщеплювати жир (а не глюкозу) для отримання енергії, входячи в стан кетозу-вуглеводного голодування клітин. А по-друге, став більш адаптивним і здатним перемикатися між спалюванням глюкози і жиру в якості палива. Саме цю здатність ми зовсім не тренуємо, харчуючись кожні три години, а іноді й частіше (адже ніхто не відміняв перекуси).

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Останнім часом з'являється все більше наукових досліджень про користь подібної практики. Інтервальне голодування обіцяє знизити запальні процеси, відрегулювати рівень цукру в крові, поліпшити розумову функцію, збільшити рівні енергії, вже не кажучи про те, що воно може продовжити життя, запобігти і допомогти в боротьбі з раком, діабетом, серцево-судинними захворюваннями на рівні відновлення клітин організму.

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Великим плюсом періодичного голодування, на мій погляд, є його біоіндивідуальність і легка адаптивність під ваш ритм життя. Легше пропустити вечерю або раніше повечеряти - відмінно - можна зрушити голодування на вечір замість того, щоб пізно снідати;

Ілюстративне фото (instagram.com/vitaminl_blog)

3. Цифровий мінімалізм: digital detox/ dopamine fasting

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Ми живемо у вік надлишку інформації, коли кожна людина, при бажанні, може стати ЗМІ і нести свою картину світу в маси. Це виснажує, відволікає і засмічує голову. І справа не тільки в соціальних мережах. Днями я усвідомила, що серіали - це теж розваги bite-size, вони працюють за такими ж принципами легкого і швидкого розваги, коли складно зупинитися на одній серії.

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В цьому році в Кремнієвій Долині (звідки, по суті, приходять майже всі тренди) заговорили про dopamine fasting ("дофаминовом голодуванні"), коли ми на певний час відмовляємося від активностей (розваг), підхльоскують гормон дофамін (іншими словами, занять, що викликають звикання і швидке винагороду). Обмежується дуже смачна їжа, соціальні мережі, відео-ігри і навіть спілкування (помітили модний тренд на віпасани в цьому році?). Адепти стверджують, що "дофаминовое голодування" перезавантажує мозок і знову отримувати задоволення від простих радощів життя.

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Для себе я вивела кілька правил: раз в пару місяців переглядаю свої підписки у Instagram і відписуюся (або включаю на Mute), ті, що мені перестають бути цікавими і надихаючими. Відписуюся від усіх розсилок, які мені не потрібно (завжди дуже уважно ставлю галочки, особливо там, де надаю адресу своєї пошти). Обмежую час, проведений в Instagram (інші соціальні мережі не перевіряю майже ніколи): вранці в перші години після пробудження (частіше до 9 ранку) намагаюся не заходити, ввечері після 20.00 і вдень виділяю час, коли я працюю з Instagram і намагаюся не перевіряти стрічку поза цього часу. Сюди ж відноситься і модний мульти-таскинг: я його уникаю (тобто, я не роблю дві справи паралельно, які вимагають мого фокуса).



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Натуральна краса (косметика, масаж обличчя, стародавні традиції)

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Олії, маски з натуральних інгредієнтів, масаж обличчя ролером з рожевого кварцу, гуа-ша або просто руками - б'юті-ритуали, які просочилися в наше життя і зайняли там впевнене місце (часом, замість ботокса).

Ілюстративне фото (instagram.com/vitaminl_blog)

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ілюстративне фото (instagram.com/vitaminl_blog)

До речі, професійний дієтолог Тіана Фіалкова розповіла, як правильно поєднувати продукти для користі організму.