Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів

Експерт по схудненню показала ефективні вправи
Щоб зміцнити м'язи, поліпшити гнучкість тіла і забути про болі в спині, необхідно виконувати вправи на розтяжку. Експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина, яка нещодавно розповіла, як схуднути без інтенсивних тренувань, поділилася на своїй сторінці в Instagram найкращими вправами для стретчинга.
Даний комплекс підійде як для самостійної тренування, так і в якості розтяжки після силових або інтенсивних навантажень для відновлення м'язів і зв'язок.
Важливі правила:
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Відео: (instagram.com/katya_medushkina)⠀⠀
Для тренування нам знадобиться килимок, вода і усмішка.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Вправа 1
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Сідаємо на килимок. Одну ногу згинаємо в коліні і кладемо перед собою, другою ногою впираємося в підлогу, коліна при цьому «дивиться в стелю». З цього положення руку, однойменну з стоячою ногою, відводимо назад за себе. Розгортаємо тільки плечі, ліктем впираємося в стегно і затримуємося в цьому положенні, потім міняємо ногу.
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Вправа 2
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Одну ногу згинаємо в коліні і кладемо перед собою, а другу максимально відводимо назад, продавлюючи таз вниз. Затримуємося в цьому положенні, потім міняємо ногу.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Вправа 3
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Лягаємо на килимок, одну ногу згинаємо в коліні, іншу кладемо на неї, таким чином, щоб кісточка виявилася трохи нижче стегна.
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Пропускаємо одну руку крізь утворилися «кільце» і тримаємося разом з іншою рукою за коліно. Відчуваємо напругу в сідницях. Залишаємося цього положення до 60 секунд, потім міняємо ногу.
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Вправа 4
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Однією ногою впираємося на коліно, іншу витягуємо в бік, однойменною рукою спираємося на витягнуту ногу, другу руку піднімаємо над головою. Нахиляємо корпус убік і тягнемося до витягнутої нозі протягом 30-60 секунд. Потім міняємо ногу.
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Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)
Вправа 5
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Впираємося коліном в підлогу, другу, злегка зігнуту в коліні, відводимо назад. Таз продавлюємо вниз, руки піднімаємо над головою і тягнемося пальцями рук вгору. Затримуємося в цьому положенні.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, дієтолог Олена Кален назвала найбільш ефективні вправи для зниження ваги.
Раніше дієтолог Світлана Фус розповіла, як потрібно правильно поєднувати тренування і харчування, щоб схуднути і не нашкодити здоров'ю.
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