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Топ-5 продуктів-помічників для гарною і сяючої шкіри

Lite » Краса 04.09.2019 - 08:32
Топ-5 продуктів-помічників для гарною і сяючої шкіри
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експертами перерахувала, які продукти варто включити в раціон для молодості і краси

Краса йде зсередини – це незаперечна аксіома, яку знає кожен. Це означає, що наше харчування і спосіб життя безпосередньо пов'язані з зовнішнім виглядом. Про те, які продукти для гарної і сяючою шкіри включити в раціон розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Наталія Макієнко, яка розвіяла міфи про модні суперфуди.

Продукти дійсно можуть як лікувати, так і бути отрутою в певних випадках. Наприклад, безпечні і корисні для репродуктивної системи томати, часто потрібно виключити при псоріазі.

Які ж продукти варто додати, якщо Ви хочете зберегти молодість шкіри, тонус, здоров'я, колір обличчя + позбутися почервоніння/висипки?

Топ-5 продуктів-"помічників" для красивої шкіри:

  • Вода і сіль

Топ-5 продуктів-помічників для гарною і сяючої шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важлива саме вода і ніякі напої її не замінять. 30 мл на 1 кг Вашої ваги + додаткові 150-200 мл на кожен напій з кофеїном/келих алкоголю (які краще скоротити в раціоні). Сіль часто намагаються виключати, але без неї водно-сольовий баланс неможливий. Середня рекомендована порція в день 1/4 ч. л. якісної солі (рожевої/морський/гімалайської і т. д.)

  • Омега-3, омега-6

Топ-5 продуктів-помічників для гарною і сяючої шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Необхідний компонент раціону— незамінні жирні кислоти омега-3, омега-6. Але в правильній пропорції (омега-6 повинно бути менше). Поліненасичені жири важливі для жіночого здоров'я. А жіноче здоров'я = красиві волосся, шкіра, нігті! Вибираємо оливкова олія, лляна олія, олія волоського горіха, горіхи, насіння, насіння, авокадо і лосось (потрібні жирні сорти червоної риби).

  • Білок

Топ-5 продуктів-помічників для гарною і сяючої шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білок хоча б в 1 прийом їжі в день (риба/індичка/яйця/морепродукти). Так, повний комплекс амінокислот можна отримати тільки за рахунок білка, в ідеалі тваринного. Але для вегетаріанців теж є вихід - червона сочевиця.

  • Яєчний жовток

Топ-5 продуктів-помічників для гарною і сяючої шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дуже жіночий продукт і сильний антиоксидант. Вже пройшли ті часи, коли його викидали, і міфи про його шкоду спростували, до щастя.

  • Клітковина

Топ-5 продуктів-помічників для гарною і сяючої шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Клітковина - це харчування "хорошої" мікрофлори та гарантія здорового кишечника. Крупи, фрукти, овочі, горіхи, зелень - Ваші щоденні групи продуктів.

Плюс важливий момент поза всіх пунктів - сон. Спати свою норму для багатьох - мрія. Важливий інтервал сну для нашої краси: з 00.00 до 04.00. Постарайтеся завжди лягати до 00.00 і спати мінімум цю "часову вилку".

Топ-5 продуктів-помічників для гарною і сяючої шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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