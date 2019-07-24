Топ-4 міфи про плоский животик: які методи не працюють

Плоский животик і сталевий прес – мрія всіх тих, що худне. Прибрати зайві складки в проблемній зоні і позбутися від декількох сантиметрів в області талії можна з допомогою спортзалу і правильного харчування, але чи всі відомі способи однаково ефективні або якісь з них все ж не працюють? На це питання відповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram.

Фахівець розвінчала топ-4 поширених міфи про те, як стати володаркою плоского животика, і дала дієві поради тим, хто серйозно має намір схуднути в цій проблемній області.

Потрібно качати прес кожен день - тоді живіт стане плоским

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Від регулярних вправ на прес жир не йде! Це стосується всього тіла в цілому і преса зокрема. Не можна позбутися від жиру локально. Тому, якщо хочете, щоб жир пішов, вам потрібно позбавлятися від нього по всьому тілу – знижуйте добову норму калорій на 20%.

Чистка кишечника прибере живіт

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В якості заходів "очищення" використовуються клізми, проносне, всілякі чаї і БАДи, але більшість цих прийомів марні, а багато хто відверто небезпечні. Звільнившись від вмісту кишечника і води, ви, звичайно, отримати якийсь результат. Але, самі розумієте, дуже недовговічний.

При диастазе не можна прибрати живіт, тільки змиритися

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Діастаз – розбіжність прямих м'язів живота. Стандартні вправи на прес при диастазе не допоможуть, але є спеціальні комплекси тренувань, які вирішують це питання.

Розбіжність прямих м'язів живота може обернутися різного роду грижами, викликати обмеження кишечника, викривлення і хвороби хребта, тому діастаз потрібно прибирати обов'язково.

Антицелюлітний крем спалює жир на животі

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Призначення антицелюлітних кремів і обгортань - стимуляція крово - і лімфообігу. Це дозволяє прибрати набряклість, що дає невелика зміна в об'ємах, і покращує якість шкіри. На розщеплення жирів такі процедури не впливають.

Справді ефективні методи боротьби з жиром на животі – збалансоване харчування і фізична активність, обов'язково ці компоненти в комплексі. Одне без іншого не спрацює.

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