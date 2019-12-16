ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Топ-10 дієвих способів впоратися із залежністю від цукру

Lite » Краса 16.12.2019 - 08:37
Топ-10 дієвих способів впоратися із залежністю від цукру
Як впоратися із залежністю від цукру (Фото: unsplash.com)

Корисні поради, які допоможуть вам стати sugar free

Вчені довели, що вживання більше 150 г фруктози на день знижує чутливість до інсуліну, що збільшує ризик розвитку проблем зі здоров'ям. При вживанні великої кількості солодкого, піднімається кров'яний тиск і підвищується рівень холестерину. Також від цукру псуються зуби, шкіра швидше старіє, погіршується настрій та набирається вага.

І якщо ви ні дня не можете прожити без солодкого, але хочете мати гарне здоров'я, пропонуємо вашій увазі топ-10 порад, які допоможуть вам у цьому.

1. В день людині можна з'їдати не більше семи чайних ложок цукру, тому з обережністю вживайте продукти, в яких він міститься. А це газовані напої, кондитерські вироби, приправи, алкоголь, соуси, арахісове масло, фрапучино, томатний соус, йогурт і навіть мюслі.

Топ-10 дієвих способів впоратися із залежністю від цукруЯк впоратися із залежністю від цукру (Фото: unsplash.com)

2. Ні в якому разі не вдавайтеся до голодування, буде хотіти солодкого ще більше. Їжте кожні три години. Якщо необхідно, можна встановити нагадування на телефон. І пам'ятайте – солодке не повинно бути основним прийомом їжі, а служити в якості десерту.

3. Спробуйте додавати корицю сніданок. За словами вчених, чайна ложка спеції допоможе вам знизити рівень цукру в крові. Додавайте її вранці в кашу або запечені яблука.

4. Ми споживаємо щодня на 50% більше калорій, ніж свідомі. Тому поставтеся відповідально до своїх перекусів. Підготуйте заздалегідь корисні продукти, такі як хумус або яйце вкруту зі шпинатом і помідорами.

5. Висипайтеся. Недолік сну здатний активізувати частину мозку, відповідальну за тягу до солодкого.

Топ-10 дієвих способів впоратися із залежністю від цукруЯк впоратися із залежністю від цукру (Фото: unsplash.com)

6. Якщо у вас знижений рівень цукру в крові, ви ще більше будете хотіти солодкого. Щоб уникнути цього, включіть в раціон цільнозернові продукти з високим вмістом клітковини.

7. Відмовтеся від дієтичних напоїв. Вони тільки збільшують потяг до солодкого. Замість цього пийте краще газовану воду зі свіжою м'ятою або лаймом.

8. Нюхайте ваніль. За словами дієтолога Роба Хобсона, таким чином ви зможете зменшити пристрасть до солодкого.

9. Стреси також провокують їсти солодке. Замість цього спробуйте сходити на прогулянку або прийняти розслаблюючу ванну.

10. І найголовніше - не відмовляйтеся від цукру раптово, будете хотіти його ще більше. Дайте організму пристосуватися. Для початку поставте собі мету наполовину обмежити кількість цукру в каві за тиждень, потім поступово зменшувати дозу до його повної відсутності.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як цукор впливає на схуднення.

Чи такі корисні? Дієтолог розвіяла міфи про штучні замінники цукру Підступний цукор: Аніта Луценко розповіла, що можна їсти при відмові від солодкого
Новини України Сахар
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся