Топ-10 дієвих способів впоратися із залежністю від цукру

Як впоратися із залежністю від цукру (Фото: unsplash.com)

Корисні поради, які допоможуть вам стати sugar free

Вчені довели, що вживання більше 150 г фруктози на день знижує чутливість до інсуліну, що збільшує ризик розвитку проблем зі здоров'ям. При вживанні великої кількості солодкого, піднімається кров'яний тиск і підвищується рівень холестерину. Також від цукру псуються зуби, шкіра швидше старіє, погіршується настрій та набирається вага.

І якщо ви ні дня не можете прожити без солодкого, але хочете мати гарне здоров'я, пропонуємо вашій увазі топ-10 порад, які допоможуть вам у цьому.

1. В день людині можна з'їдати не більше семи чайних ложок цукру, тому з обережністю вживайте продукти, в яких він міститься. А це газовані напої, кондитерські вироби, приправи, алкоголь, соуси, арахісове масло, фрапучино, томатний соус, йогурт і навіть мюслі.

Як впоратися із залежністю від цукру (Фото: unsplash.com)

2. Ні в якому разі не вдавайтеся до голодування, буде хотіти солодкого ще більше. Їжте кожні три години. Якщо необхідно, можна встановити нагадування на телефон. І пам'ятайте – солодке не повинно бути основним прийомом їжі, а служити в якості десерту.

3. Спробуйте додавати корицю сніданок. За словами вчених, чайна ложка спеції допоможе вам знизити рівень цукру в крові. Додавайте її вранці в кашу або запечені яблука.

4. Ми споживаємо щодня на 50% більше калорій, ніж свідомі. Тому поставтеся відповідально до своїх перекусів. Підготуйте заздалегідь корисні продукти, такі як хумус або яйце вкруту зі шпинатом і помідорами.

5. Висипайтеся. Недолік сну здатний активізувати частину мозку, відповідальну за тягу до солодкого.

Як впоратися із залежністю від цукру (Фото: unsplash.com)

6. Якщо у вас знижений рівень цукру в крові, ви ще більше будете хотіти солодкого. Щоб уникнути цього, включіть в раціон цільнозернові продукти з високим вмістом клітковини.

7. Відмовтеся від дієтичних напоїв. Вони тільки збільшують потяг до солодкого. Замість цього пийте краще газовану воду зі свіжою м'ятою або лаймом.

8. Нюхайте ваніль. За словами дієтолога Роба Хобсона, таким чином ви зможете зменшити пристрасть до солодкого.

9. Стреси також провокують їсти солодке. Замість цього спробуйте сходити на прогулянку або прийняти розслаблюючу ванну.

10. І найголовніше - не відмовляйтеся від цукру раптово, будете хотіти його ще більше. Дайте організму пристосуватися. Для початку поставте собі мету наполовину обмежити кількість цукру в каві за тиждень, потім поступово зменшувати дозу до його повної відсутності.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як цукор впливає на схуднення.