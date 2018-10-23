Тип шкіри змінюється: косметологи розповіли, як під час холодів правильно зволожувати шкіру

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Тип шкіри може змінюватися в залежності від пори року

Користуватися одними і тими ж косметичними засобами для шкіри – не можна. Так вважає лікар-косметолог Вікторія Савицька, пише "ГолосUA".

Лікар-косметолог пояснила, що восени, з настанням холодів, шкіра починає виглядати втомленою і посірілию. Для того, щоб цього уникнути, потрібно правильно підібрати косметичні засоби відповідно до типу шкіри, який може змінюватися в залежності від сезону.

"Користуватися одними і тими ж косметичними засобами – величезна помилка. Чим ближче до зими, тим більше ймовірність, що тип шкіри змінюється: суха стає чутливою, а нормальна – сухою. До лущення найбільше схильна, як не дивно, жирна шкіра. І це потрібно враховувати при виборі косметичного засобу", - розповіла косметолог.

Крім того, будь-яку косметику для обличчя, яка містить воду, потрібно наносити на шкіру не менше ніж за 40 хвилин до виходу на вулицю.

"Не забувайте також, що косметику, яка містить воду під час холодів потрібно наносити за годину до виходу на вулицю, інакше шкіра тільки постраждає від такої турботи", - пояснила косметолог Тетяна Швидка.

Густий жирний крем потрібен шкірі в якості захисту і додаткового живлення. Його потрібно нанести на обличчя хвилин за 40 до виходу з дому, а хвилин через 10 косметологи рекомендують промокнути обличчя серветкою, щоб прибрати залишки засобу.

Також косметологи нагадують, що деякі зволожуючі засоби потрібно наносити на шкіру на ніч і не в якому разі не варто їх використовувати перед виходом з дому.

Для тих, хто не дуже любить покупні креми, косметологи дають рецепти зволожуючих масок із звичайних овочів. Вони рекомендують наносити їх на добре очищену шкіру, уникаючи області навколо очей і губ.

"Для сухої шкіри справжнім порятунком стане легка зволожуюча маска з кабачка. Треба натерти почищений кабачок на тертці, злегка віджати, і м'якоть загорнути у декілька шарів марлі. Такий компрес накладається на обличчя на 20 хвилин. Цей засіб не тільки зволожує і тонізує шкіру, але і допоможе їй швидше відновитися від стресів, налагодити обмінні процеси", - порекомендувала косметолог.

Для зрілої шкіри фахівці рекомендують використовувати маски, які заповнять значний недолік вологи і допоможуть прибрати втомлений вигляд і сірий відтінок.

"Впоратися з проблемою допоможе морквяна маска. Для її приготування беремо 1 ст. л. вершків, змішуємо з 1 яєчним жовтком і 1 ч. л. свіжовичавленого морквяного соку, суміш нанести на шкіру на 20 хвилин. Перед нанесенням маски на шкіру, необхідно ретельно очистити її за допомогою спеціального засобу для вмивання, якій підходить вашій шкірі", - порадили фахівці.

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Відео: РБК-Україна