Супероб'єм і розділення: топ-5 рекомендацій по вибору ідеальної щіточки для вій

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Форма пензлика дійсно грає важливу роль, тому важливо знати призначення кожного виду щіточок для вій

Кожна хоче суперо'єму і ультрадовжини, але при цьому буває так складно вибрати необхідний вам пензлик для вій з першого разу. LITE підібрав топ-5 найбільш поширених типів щіточок для вій і пояснює, яка і для чого вони служить.

#1 Об'єм

Об'ємні вії — це, мабуть, "топ запит" у питанні вибору туші. При цьому вимогливі модниці чекають обіцянок ультраоб'єму і щільності. Так от, тут віддайте перевагу пухнастій щіточці. Вона повинна бути широкою і бажано — з конусовидним кінчиком.

Зверніть увагу, що велика щіточка підійде для жінок з початково довгими віями — тоді у вас вийде буквально театральний широко розкритий погляд. А ось "бочкоподібні" щіточки поменше створені для власниць коротких вій, які хочуть отримати бажаний об'єм.

Пензлик для додання віям об'єму (фото: Freshly Pressed Beauty)

#2 Довжина

Не тільки об'ємні, але і довгі вії — ще одне бажання кожної дівчини. Вибирайте тонкі і довгі пензлики з короткими ворсинками. При цьому якщо навчитеся нею користуватися, то зможете досягти одночасно і подовження, і підкручування кінчиків вій.

Також візажисти рекомендують віддавати перевагу прямим щіточкам із силікону — вона не залишає на кінчиках грудочок.

Тонкий пензлик з короткими силіконовими ворсинками — ідеальний варіант для подовження вій

#3 Розділення

Ефект злиплих вій — небезпека, яку можна зустріти досить часто при виборі туші. Щоб уникнути некрасивих "лапок павука" скористайтеся прямою ребристою щіточкою. До речі, на допомогу знов-таки прийде силіконова щіточка для вій, яка також прекрасно справляється із завданням розділення.

І все ж найбільш ідеальний варіант — нестандартна щіточка у формі вісімки. Вона розділяє добре, і додає незвичайний вигин.

Щіточки-вісімки добре розділяють вії

#4 Панорамний ефект

Домогтися довгих і об'ємних навіть в куточках очей вій допоможе ще одна нестандартна щіточка — з довгими випираючими щетинками на кінчиках пензлика.

Так, з нею доведеться розібратися, звикнути і призвичаїтися, адже тримати її бажано вертикально. Зате ви отримаєте бажаний панорамний ефект.

Щіточка зі щетинками на кінцях — для прокручування навіть в куточках очей

#5 Опрацьовуємо кожну вію

Щіточка з глибоким вигином створена як раз для того, щоб не пропускати навіть найдрібніші війки. Вона підхоплює їх, робить більш щільними і подовжує. Така форма щіточки підійде власницям як довгих, так і коротких вій.

Щіточка з ярок вираженим вигином — щоб не пропустити жодної вії

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