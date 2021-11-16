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Супермодель назавжди: 51-річна Клаудіа Шиффер демонструє бездоганну фігуру 90-60-90

Автор: Юлія Бойко

Напередодні в Лондоні відбулася прем'єра фільму "Тиха ніч". Головною зіркою червоної доріжки стала супермодель епохи 90-х Клаудіа Шиффер. Її поява викликала бурю овацій, оскільки блондинка з бездоганною зовнішністю знаходиться в такій досконалій формі вже багато років.

Для вишуканого вечора знаменитість підібрала довге квіткове плаття з глибоким декольте, яке продемонструвало її розкішні груди, тонку талію і довгі стрункі ноги. Параметри супермоделі не змінюються вже багато років: близькі до ідеалу 94-61-91,5 при зрості 180 см і вазі 60 кг. І вбрання вигідно це підкреслило.

Завершили образ класичні чорні човники і лаконічний атласний клатч, на пальці у моделі красувалося велике кільце у вигляді квітки. Що стосується укладання та макіяжу, Клаудіа зробила їх максимально натуральними.

Клаудіа на заході (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Клаудіа в молодості (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Раніше ми писали і про інших зірок за 50, які немов обдурили час.

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