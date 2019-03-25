Не треба соромитися: як змусити себе нарешті піти в зал

Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Якщо ви з тих, хто соромиться йти в тренажерку, ці поради вам допоможуть

Хочете схуднути і підтягти фігуру, однак ніяк не можете зважитися піти в тренажерний зал через почуття сорм'язливості або навіть сорому? Якщо ви з числа тих, хто боїться виглядати нерозумно або переживає через зовнішній вигляд, вам можуть допомогти ці прості поради. Популярний фітнес-блогер Таня, яка раніше показала свої улюблені вправи для преса, поділилася ними на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, перебороти сором можуть допомогти наступні лайфхаки:

Бери з собою подругу/друга

Разом не так страшно. Можна поговорити між підходами, так і менше страшних думок лізе в голову, що на тебе хтось косо дивиться.

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Не бери занадто велику вагу, якщо знаєш, що не потягнеш!

Серйозно, не геройствуй! Особливо якщо не впевнена в своїй техніці.



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Фото (instagram.com/tanyatgym)

Одягай худі з капюшоном або кепку

Працює! Ховаючись у своєму "будиночку", ти психологічно абстрагуєшся від зовнішнього світу! А музика в навушниках мотивує на спекотне тренування.

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Пов'яжи кофту на талію, щоб прикрити сідниці

Боїшся, що твої лосини можуть просвічувати? За кофтою цього не буде видно. Завжди так роблю!

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Роби розтяжку спиною до стіни

Знову ж таки, соромишся, що хтось буде дивитися на твої булочки? Відверни їх до стіни і тягнися як тільки можеш.

Фото (instagram.com/tanyatgym)

"А якщо серйозно - всім на всіх наплювати в залі. КОЖЕН був новачком і колись вперше прийшов в зал. Всі ці качки і бікіняши теж колись не знали, як користуватися тренажерами! Немає нічого ганебного підійти і запитати ради або попросити допомоги зняти/поставити вагу. Головне пам'ятайте, навіщо ви приходите в зал! За думкою/оцінкою інших людей або для роботи над своїм тілом?" - підсумувала тренер.

Вона також поділилася яскравим надихаючим відео.

Відео: (instagram.com/tanyatgym)

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