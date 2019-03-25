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Не треба соромитися: як змусити себе нарешті піти в зал

Lite » Краса 25.03.2019 - 08:54
Не треба соромитися: як змусити себе нарешті піти в зал
Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Якщо ви з тих, хто соромиться йти в тренажерку, ці поради вам допоможуть

Хочете схуднути і підтягти фігуру, однак ніяк не можете зважитися піти в тренажерний зал через почуття сорм'язливості або навіть сорому? Якщо ви з числа тих, хто боїться виглядати нерозумно або переживає через зовнішній вигляд, вам можуть допомогти ці прості поради. Популярний фітнес-блогер Таня, яка раніше показала свої улюблені вправи для преса, поділилася ними на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, перебороти сором можуть допомогти наступні лайфхаки:

Бери з собою подругу/друга

Разом не так страшно. Можна поговорити між підходами, так і менше страшних думок лізе в голову, що на тебе хтось косо дивиться.

Не бери занадто велику вагу, якщо знаєш, що не потягнеш!

Серйозно, не геройствуй! Особливо якщо не впевнена в своїй техніці.

Не треба соромитися: як змусити себе нарешті піти в зал

Фото (instagram.com/tanyatgym)

Одягай худі з капюшоном або кепку

Працює! Ховаючись у своєму "будиночку", ти психологічно абстрагуєшся від зовнішнього світу! А музика в навушниках мотивує на спекотне тренування.

Пов'яжи кофту на талію, щоб прикрити сідниці

Боїшся, що твої лосини можуть просвічувати? За кофтою цього не буде видно. Завжди так роблю!

Роби розтяжку спиною до стіни

Знову ж таки, соромишся, що хтось буде дивитися на твої булочки? Відверни їх до стіни і тягнися як тільки можеш.

Не треба соромитися: як змусити себе нарешті піти в зал

Фото (instagram.com/tanyatgym)

"А якщо серйозно - всім на всіх наплювати в залі. КОЖЕН був новачком і колись вперше прийшов в зал. Всі ці качки і бікіняши теж колись не знали, як користуватися тренажерами! Немає нічого ганебного підійти і запитати ради або попросити допомоги зняти/поставити вагу. Головне пам'ятайте, навіщо ви приходите в зал! За думкою/оцінкою інших людей або для роботи над своїм тілом?" - підсумувала тренер.

Вона також поділилася яскравим надихаючим відео.

Відео: (instagram.com/tanyatgym)

Нагадаємо, Аніта Луценко пояснила, як прибрати в'ялу внутрішню частину стегна.

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