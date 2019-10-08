Як зберегти молодість і красу: ефективні антивікові лайфхаки

Дієтолог розповіла, як виглядати молодше свого віку
Будь-яка жінка хоче виглядати молодше свого віку і при цьому добре себе почувати. Як же цього домогтися? Експерт по схудненню і дієтолог Інна, яка раніше розповіла, яким повинен бути правильний сніданок, розкрила на своїй сторінці в Instagram кілька ефектних антивікових лайфхаків.
Для початку експерт нагадала, що є 3 види віку:
1. Той, на який функціонує наш організм.
У когось в 30 років задишка і в боці коле при підйомі на другий поверх. А хтось в 60 бігає марафони. У когось суглоби погано рухаються і в 25, а хтось і на пенсії покаже місток і перекид. Процеси старіння протікають по-різному. І є фактори, які прискорюють процеси старіння, а є - які їх гальмують. Як би не буденно це звучало, але тут рулить ЗСЖ. Збалансоване харчування, питний режим, помірні фізичні навантаження і ваш організм довго у формі.
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2. Той вік, на який ви виглядаєте.
Тут зовнішність - ключовий фактор. І на жаль, багато хто, навіть обколов собі все, що можна, не виглядають сильно молодше. Але якщо не лінуватися, можна максимально довго підтримувати стан шкіри обличчя і тіла і тонус м'язів. В допомогу фейсфітнес, масажі, правильний догляд, естетичне тейпування ііі.......Правильне харчування. Воно дуже відбивається на зовнішності.
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3. Той вік, на який ви відчуваєте себе.
Мозок і характер теж втрачають гнучкість. І якщо ви часто говорите собі: "це вже не для мене, я вже не в тому віці...." - значить справа погана. Згадайте, а так ви легкі на підйом, як і раніше? ⠀⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
"В останні пару років мене почала цікавити тема anti-age. І для себе я підібрала схему антивікових заходів", - зазначила Інна.
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Харчування максимально чисте 80% часу. Це значить, що я можу дозволити собі щось не дуже пп, але зрідка.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Регулярні тренування. Так, не на знос, але регулярні і максимально розвиваючі функціонал організму. І кардіо і силові.
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Активне дозвілля. Я завжди за нього. На чому там можна кататися? Ролики, велик, вейкборд, сноуборд...
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Гімнастика для обличчя, 5-7 хвилин в день цілком достатньо.
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Якісний догляд за шкірою. Не раз в 2 тижні, якщо не забули, а вранці і ввечері.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Тейпування (періодично) для профілактики і боротьби зі зморшками.
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Ну і для гнучкої психіки - періодична участь у будь-яких авантюрах.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
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