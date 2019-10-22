Спокуслива гімнастка: Брітні Спірс демонструє дивовижну пластику і струнке тіло (відео)

Брітні Спірс продовжує наполегливо працювати над своїм тілом. Дівчина опублікувала ролик, на якому виконує складні гімнастичні трюки: ходить на руках, робить перекиди назад і складні вправи, що нагадують парну йогу. Все це в компанії свого коханого Сема Асгарі, який підтримує її, контролює та допомагає.

"Сьогодні пройшов рівно рік з тих пір, як я займалася гімнастикою... Ха-ха. Який прекрасний день, щоб пограти на свіжому повітрі і потренуватися з допомогою цього приятеля!!! Як ви можете помітити, моя спина занадто туга! Він намагається мене розслабити, і він чудовий!!! Такий веселий день!!!", – написала 37-річна зірка під відео. А бойфренд залишав романтичний коментар: "Ти врізалася в моє серце".

Брітні і Сем (відео: instagram.com/britneyspears)

Для тренування зірка обрала сексуальний наряд: кислотного відтінку топ і картаті шорти. Тому стрункі ноги й накачаний прес були видні неозброєним поглядом. Сем, який також любить продемонструвати свою бездоганну фігуру, в цей раз вирішив не виділятися, він займається в простому чорному спортивному костюмі.

Закохані люблять разом працювати і відпочивати (фото: instagram.com/britneyspears)

До речі, судячи з попередніх постів співачки, після тренування вона любить побалувати себе калорійними десертами. Брітні опублікувала фото шоколадно-ванільної маси з печивом і написала: "Це погано???? Або просто до біса гарно?!". Ще на одному знімку вона демонструє карамельне морозиво.

Співачка не відмовляє собі в задоволеннях (фото: instagram.com/britneyspears)

Втім, зеленим салатам, смузі і супам в її раціоні відведено більше місця. За словами Спірс, разом з захопленням спортом вона поступово перейшла на корисне харчування. Зрозуміло, цьому сприяв роман з Семом. Він же став і помічником дівчини в боротьбі з депресією.