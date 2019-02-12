"Зі мною всюди": топ-5 б'юті-засобів прима-балерини Христини Шишпор

Прима-балерина зазначає, що навіть у її професії є свої недоліки

Одна из самых востребованных украинских балерин Кристина Шишпор отмечает, что в ее профессиональной деятельности особенно страдают волосы — постоянные укладки, лак и "истязание" горячими плойками. Конечно же, артистке важно поддерживать себя в великолепной форме — от кончиков волос до идеально прочерченных стрелок на веках. Пятеркой своих любимых бьюти-средств прима-балерина Национального академического театра оперы и балета им. Т. Шевченко поделилась с LITE.

№1 Очищающая жидкость для глаз и увлажняющий спрей для тела

"Я предпочитаю менять косметику по уходу, чтобы не вызывать привыкание кожи", — отмечает Кристина Шишпор.

Среди наиболее любимых "ухаживающих" средств балерины — очищающая жидкость для области вокруг глаз и увлажняющий спрей для тела (на данный момент Шишпор пользуется линейкой от бренда "La Prairie".

Фото: instagram.com/shyshpor_official

№2 Восстанавливающая маска для лица

Несмотря на всю "романтичность" профессии, прима-балерина признается — кожа ее лица особенно страдает: из-за стойкой декоративной косметики и даже ослепляющего света прожекторов. Справиться с негативными последствиями артистке помогает восстанавливающая маска ("Crème Masque Vernix" от "Biologique Recherche").

"Она мне очень помогает восстановить кожу! Сейчас зима и из-за бесконечных перепадов температуры кожа страдает. К этому необходимо добавить еще огромное количество стойких средств, которые я наношу перед выступлениями или на съемках, прожекторы, грязный воздух, обезвоженность и стресс — с такими условиями с кожей шутки плохи, нужно мощное питание и восстановление. Крем-маска восстанавливает защитный барьер кожи, питает и увлажняет ее –– мое спасение зимой", — рассказывает Кристина Шишпор.

Кристина Шишпор (фото: instagram.com/shyshpor_official)

№3 В макияже главное — стрелки

"Что касается декоративной косметики, тут у меня есть фаворит. Я обожаю бренд "MAC". Не одни мои супер-стрелки, которые уже стали фишкой моего образа, не обходятся без их волшебного черного маркера. На всех съемках он всегда со мной, без исключения", — отмечает прима-балерина.

№4 Must have — хайлайтер

"Также у "MAC" есть потрясающий запеченный хайлайтер. Этот хайлайтер в оттенке "Soft Glam" мой must have. Он очень хорошо ложится на кожу, подсвечивая ее изнутри. В сумочке он катается со мной повсюду, чтобы я всегда могла блистать".

Фото: instagram.com/shyshpor_official

№5 Масла по уходу за волосами

"Если говорить о волосах, то я предпочитаю "Davines". Волосы, пожалуй, столько же страдают от моей профессиональной деятельности, сколько и лицо. Постоянные укладки, плойки, литры лака. И опять-таки, холод и перепады температур, также не идут на пользу красоте и здоровью волос. Поэтому я пользуюсь маслами и уходом от "Davines". Линейка, которая сейчас у меня, направлена на питание, чтоб сохранить блеск и мягкость волос", — подытожила Шишпор.

Напомним, ранее Кристина Шишпор поделилась топ-5 секретами питания, которые позволяют ей поддерживать буквально идеальную физическую форму.

И отметим, что 21 февраля в Национальной опере Украины состоится балет "Лебединое озеро", главную роль в котором играет Кристина Шишпор.