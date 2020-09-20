Як знизити вагу і стати молодше: покрокова інструкція від дієтолога

Експерт розповіла, з чого почати, щоб змінитися вже через місяць
Після 30 буває вже не так просто підтримувати струнку фігуру, а тим більше скинути зайве, якщо воно з'явилося. Але все можливо! Дієтолог Катерина Павлова поділилася у своєму Instagram покроковим планом, як знизити вагу і при цьому не розгубити все волосся, зуби і здоров'я.
Експерт детально розписала, що можна запровадити з сьогоднішнього дня, щоб вже через місяць сяяти і блищати. Ця інструкція допоможе вам схуднути і навіть помолодшати.
Запровадити щоденне інтервальне голодування. Перерву робити тільки на вихідні. Використовувати схему 8 годин їмо - 16 голоду. Кому складно - 12 годин їмо, 12 голоду.
Поглянути тверезим поглядом на свій раціон. Якщо там хаос і повна плутанина - то ви на дієтах і кето раціоні, то сироїд, то пускаєтеся у всі тяжкі з тортиками і Макдональдсом - розслабтеся нарешті і знайдіть золоту середину! Це точно дасть ефект.
Як це зробити?
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Закрити всі питання по здоров'ю - відвідати стоматолога, зробити УЗД, відвідати всіх потрібних лікарів, перевірити роботу шлунково-кишкового тракту, без злагодженої роботи якого немає сенсу дієт і вітамінів.
Цього для початку достатньо! Ми недооцінюємо значення маленьких кроків і переоцінюємо значення великих. Щоб схуднути, не потрібно пекельних дієт і раціонів. Перед очима - ви здорова і молода, а Схуднення - як природний додаток до вашого здоров'я.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про вибір корисного масла.
До речі, нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала продукти для краси шкіри, які варто включити в раціон восени.