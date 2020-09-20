Як знизити вагу і стати молодше: покрокова інструкція від дієтолога

Після 30 буває вже не так просто підтримувати струнку фігуру, а тим більше скинути зайве, якщо воно з'явилося. Але все можливо! Дієтолог Катерина Павлова поділилася у своєму Instagram покроковим планом, як знизити вагу і при цьому не розгубити все волосся, зуби і здоров'я.



Експерт детально розписала, що можна запровадити з сьогоднішнього дня, щоб вже через місяць сяяти і блищати. Ця інструкція допоможе вам схуднути і навіть помолодшати.



Запровадити щоденне інтервальне голодування. Перерву робити тільки на вихідні. Використовувати схему 8 годин їмо - 16 голоду. Кому складно - 12 годин їмо, 12 голоду.



Поглянути тверезим поглядом на свій раціон. Якщо там хаос і повна плутанина - то ви на дієтах і кето раціоні, то сироїд, то пускаєтеся у всі тяжкі з тортиками і Макдональдсом - розслабтеся нарешті і знайдіть золоту середину! Це точно дасть ефект.

Як це зробити?

Переглянути кількість вуглеводів в раціоні - прибрати всі вуглецеві перекуси - яблука, печива, мандарини, хлібці і т. д.

Додати жирів - авокадо, жирна риба, сало, кокосове масло, рослинні масла - без надлишку.

Кожен день овочі. 500-700 грам. Морква, капуста сира брокколі та цвітна - кожен день (броколі - суперкорисна річ для жінок), капуста молода, редька, селера, огірки, помідори, зелень і листові салати.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Навчитися готувати бобові і замінити хоча б 30% білкових продуктів в раціоні ними.

Почати нарешті пити вітаміни. Якщо ніяк не можете здати аналізи - то хороший мультивітамінний комплекс, вітамін Д і омега 3.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Закрити всі питання по здоров'ю - відвідати стоматолога, зробити УЗД, відвідати всіх потрібних лікарів, перевірити роботу шлунково-кишкового тракту, без злагодженої роботи якого немає сенсу дієт і вітамінів.



Цього для початку достатньо! Ми недооцінюємо значення маленьких кроків і переоцінюємо значення великих. Щоб схуднути, не потрібно пекельних дієт і раціонів. Перед очима - ви здорова і молода, а Схуднення - як природний додаток до вашого здоров'я.

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