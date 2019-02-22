Дивись і дивуйся: Аніта Луценко показала прихований цукор в популярних напоях і солодощах

Опубліковані колажі дійсно дивують!

Анита Луценко решила на достигнутых результатах не останавливаться и продолжает открывать своим подписчикам не всегда приятную правду о любимых вкусностях, в рамках челленда "14 дней без сладкого". Не так давно фитнес-тренер развенчала популярный миф, мол, сладости для людей с диабетом — "более полезные" и "менее калорийные". Луценко сказала прямо: иногда фруктоза — хуже сахара.

На этот раз "под раздачу" попали всеми любимые напитки и вкусняшки: латте со сливками, орехово-шоколадная паста, энергетические напитки и т.д.

Так, на 12-й день отказа от сладкого Луценко показала своим подписчикам интересную графику, которая более, чем красноречиво демонстрирует количество сахара в различных продуктах. Отметим, что коллажи были найдены на интернет-просторах.

"Прям как для вас! На просторах интернета нашла шикарного качества фото популярных напитков и т.д. Смотрите, удивляйтесь, делайте выводы", — лаконично написала Луценко.

Сколько сахара в популярных напитках и сладостях

"Когда мы маленькие, за нас выбор делают родители — что давать, что не давать! Но сейчас МЫ ВЗРОСЛЫЕ и ответственность за еду несем только мы! Причинно-следственные связи никто не отменял! Поглощаешь тоннами сахар - кожа, тело, форма, самочувствие не Алё!" — подытожила Анита Луценко.

Конечно, не обошлось без ежедневной обязательной физической нагрузки.

Сегодня Луценко предлагает сделать на выбор: 10 тыс. шагов или танцы дома 20-40 минут! До этого Анита уже показывала базовые движения сальсы.

Также отметим, что Луценко рассказала всю правду о простых углеводах и уточнила, что нужно есть, чтобі постоянно не тянуло на сладкое.