Солодке на сніданок, багато води і рух в радість: Емілі Ратаковскі розкрила секрети ідеальної фігури

Емілі Ратаковскі – героїня світських хронік і одна з найбільш обговорюваних особистостей у світі. Популярність дівчини обумовлена багатьма факторами, але, безумовно, головний з них – незвичайна зовнішність смаглявої красуні. Досконале тіло моделі нікого не залишає байдужим. Емілі зі своїми чуттєвими знімками в Instagram ось вже багато років хвилює серця чоловіків по всьому світу. А жінок надихає прагнути до такої ж досконалої форми і вміння себе подати.

Емілі – володарка ідеальних параметрів (фото: instagram.com/emrata)

Сама модель не приховує, що своєю фігурою багато в чому зобов'язана хорошій генетиці. Але однієї схильності до худорби мало. Дівчина не могла похвалитися своїми головними "козирями": залізним пресом, стрункими точеними ногами і округлими сідницями, якби не наполеглива робота і певний режим. З'ясовуємо головні секрети краси 28-річної зірки.

Харчування

Емілі зізнається, що не звикла ні в чому собі відмовляти і обожнює "заборонені" смаколики начебто випічка, круасани і калорійні тортики. Головне – знати міру. А також час їх вживання. Приміром, Емілі їсть їх на сніданок. Улюблений ритуал моделі – ранкова чашка міцної кави і солодкий десерт до неї. Складно сказати, чи є такий прийом їжі дуже корисним, але зате залишок дня вона спокійно обходиться без швидких вуглеводів.

Талію модель найчастіше всього підкреслює (фото: instagram.com/emrata)

Одне з головних правил Емілі – не переїдати і не дозволяти собі швидкі перекуси. Особливо важко з цим справлятися на зйомках, де найчастіше є шведський стіл з усякими наїдками. А ось під час прийому їжі вона себе не обмежує. Емілі обожнює м'ясо (в пріоритеті – птах і яловичина) і не збирається від нього відмовлятися. Модель впевнена: якісний білок – секрет не тільки гарного настрою, але і стрункої фігури. Доповнювати основні страви Емілі не забуває зеленню і овочами. На вечерю зірка часто віддає перевагу пасті з цільнозернового борошна або суші. Маленький секрет від Емілі: зустрічатися за вечерею з коханими і друзями. За приємним спілкуванням ви точно не зможете переїсти!

Рух має бути в радість! (фото: instagram.com/emrata)

Спорт

Емілі обожнює спорт, а головний секрет її стрункого прокачаного тіла – в чергуванні видів навантажень. Сьогодні вона займається силовими тренуваннями, завтра може влаштувати пробіжку, а після відправляється на пілатес. А якщо немає бажання, то можна просто піти вигуляти улюбленого пса Коломбо. Головне – більше активності!

Сон і вода – запорука квітучого зовнішнього вигляду (фото: instagram.com/emrata)

Режим

Режим – те, що допомагає успішній бізнесвумен не тільки керувати власним брендом, але і залишатися стрункою і свіжою. Вона намагається пити якомога більше води – до трьох літрів на день. А ще – висипатися. Для повноцінного відпочинку Ратаковскі треба 8-9 годин сну.

Але при цьому сюди відмінно вписується ще одне правило: забудьте про жорсткі обмеження і слухайте себе. Якщо вам хочеться порушити дієту або графік, зробіть це для себе. А після – з новими силами, почніть спочатку. "Що б ви не робили, це повинно приносити радість", – впевнена зірка.