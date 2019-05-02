Скоро літо: топ-5 ефективних способів зниження ваги

Ілюстративне фото (pexels.com)

Поради, які допоможуть привести фігуру в порядок до літа

Зовсім скоро літо і тема зниження ваги стає все більш актуальною і гарячою. Багато чули про те, що худнути за допомогою дієт і спеціальних препаратів, навантажувати себе додатковими тренуваннями небезпечно для здоров'я. Але при цьому хочеться все ж таки схуднути, щоб фігура до літа була ідеальною, швидко і безпечно, щоб нічого не повернулося потім, і здоров'я покращилося, і психіка була в нормі. Лікар-дієтолог Олена Кален розповіла про 5 способів ефективного і безпечного зниження ваги на своїй сторінці в Instagram.

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1. Інтуїтивне харчування — навик давати своєму тілу їжу в момент фізіологічного голоду.

Так як зайва вага набирається від зайвої, навіть самої корисної, їжі, то варто звернути увагу на метод, який пропонує зниження ваги не за рахунок виключення ряду продуктів з раціону або штучного зниження калорійності.

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Цей метод допомагає розібратися в психологічними причинами переїдання. Цьому вчить інтуїтивне харчування — навик давати своєму тілу їжу в момент фізіологічного голоду. Їсти при цьому можна їсти будь-які продукти, і вага буде знижуватися. Крім того, поступово буде змінюватися і раціон, в ньому буде ставати все більше корисних продуктів.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

А усвідомивши і пропрацювавши психологічні причини набору ваги, стане можливим ставитися до їжі, як струнка людина, а саме їсти все, стільки, скільки хочеться і коли хочеться, легко відмовляючись від їжі або напоїв, якщо вони тілу не потрібні в даний момент. При такому підході вага знижується з оптимальною для тіла швидкістю, шкіра та органи встигають адаптуватися до перебудови.

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2. Процедури, що допомагають прискорити обмін речовин.⠀

Гарні результати при зниженні ваги дають процедури, що допомагають прискорити обмін речовин. До них відносяться лімфодренажний масаж, який буває ручний або апаратний. Ручний можна виконувати як самостійно, так і звернувшись до спеціаліста, а апаратний пропонують у салонах краси або медичних центрах.

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Ця послуга не вимагає ліцензування, тому при виборі фахівця звертайте увагу на його досвід, орієнтуйтеся на особисту симпатію. У салоні важливо оцінювати рівень сервісу, гігієни, запросити сертифікати фахівців про те, що вони пройшли навчання за використання апаратів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Якісний і регулярний сон.

Прискорює метаболізм якісний і регулярний сон (не менше 8-9 годин щодня для жінок) в повній тиші і темряві.

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Важливо лягати спати до 23:00, щоб вироблявся гормон, що сприяє якісному відновленню організму. Це допомагає знизити рівень стресу, а відповідно швидше виводиться зайва рідина з організму.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Питний режим.

Сприяє зниженню ваги і звичайна питна вода, яка активно бере участь у спалюванні жиру. Варто лише замінити пакетовані соки і газовані напої на воду, яка подобається за смаком, як невдовзі поліпшиться загальний стан організму, підвищиться рівень енергії і шкіра стане більш пружною і еластичною.

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Варто завжди носити з собою пляшечку води і, не відкладаючи, втамовувати спрагу.





Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Рухова активність (і це не обов'язково виснажливі тренування).

Рух допомагає насичувати клітини киснем, який бере участь в процесі окислення жирів і прискорює зниження ваги. Також важливо підтримувати свою шкіру в тонусі за рахунок тренування різних груп м'язів. Намагайтеся якомога частіше активно проводити час на свіжому повітрі.

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Нелюбимі заняття спортом добре замінити на будь-яку фізичну активність, яка подобається. Доведено, що фізична активність, яка викликає позитивні емоції, більш корисна для організму.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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