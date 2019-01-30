Шанси збільшуються: конкурс "Міс Україна" змінює вимоги до зросту учасниць

Позмагатися за корону першої красуні зможе більша кількість українок

С недавних пор к конкурсу красоты "Мисс Украина" допустили девушек среднего роста, об этом сообщили на официальном сайте мероприятия. Если раньше побороться за звание самой красивой украинки могли девушки, чей рост составлял не меньше 170 см, а возраст от 17 до 24 лет, то с 29 декабря 2019 года организаторы скорректировали правила и разрешили попытать счастья и тем, чей рост немного меньше. Теперь в конкурсе могут участвовать девушки в возрасте от 17 до 25 лет, ростом от 168 см.

Такое решение нацкомитет конкурса принял не случайно, а потому что требования международных конкурсов красоты тоже были пересмотрены.

Теперь к конкурсу Miss World допускаются участницы от 17 до 27 лет, а их рост должен быть не ниже, чем 166,7 см. В конкурсе Miss Earth возраст участниц от 18 до 25 лет, рост - от 167,64 см. В конкурсе Miss International возраст от 17 до 27 лет, рост участниц от 168 см.

Фото: (instagram.com/missukraine_official)

Новые допустимые показатели роста и возраста теперь соответствуют международным требованиям и позволят участницам Мисс Украина побороться за любую из трех корон в трех самых главных международных конкурсах красоты.

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